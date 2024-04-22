FT узнала, что на Украине не верят в возможность «остановить Россию»

Палата представителей США накануне одобрила законопроект о помощи Украине на $61 млрд, однако это вряд ли остановит наступление России, считают источники FT. Опрошенные газетой военные указали на острую нехватку новобранцев в ВСУ

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Пакет военной помощи на $61 млрд, одобренный 20 апреля палатой представителей США, не сможет остановить российское наступление, хотя, вероятно, замедлит его. Об этом рассказали FInancial Times (FT) украинские источники и опрошенные военные аналитики.

Как отмечает газета, как только законопроект подпишет президент США Джо Байден военная помощь может начать поступать на Украину немедленно. Однако, по мнению источников FT, это оружие вряд ли кардинально изменит ситуацию для ВСУ на линии фронта. «Оно поможет замедлить российское наступление, но не остановить его», — заявил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

«Такой крупный пакет помощи может стать последним в этом году. Более того, существует довольно высокая вероятность того, что все последующие пакеты помощи Украине будут гораздо меньшими по размеру», — добавил бывший украинский офицер, представитель аналитической группы Frontelligence Insight.

Военный аналитик и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) Роб Ли отметил, что даже с новой американской помощью «у России по-прежнему будет артиллерийское преимущество, просто оно будет не таким большим». «Справедливо задаться вопросом, прибудут ли эти боеприпасы вовремя, чтобы помочь Украине удержать Часов Яр», — указал эксперт.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк напротив, считает, что этот пакет может переломить ситуацию на поле боя. Вместе с этим он признал, что все еще очень серьезно стоит вопрос с новобранцами, которых ВСУ не хватает.

Американские ракеты и новые ПЗРК, которые, вероятно, передадут в ближайшие недели, будут в первую очередь направлены на защиту критической инфраструктуры, уточнил FT источник. По его словам, за последние недели у Киев исчерпал почти все свои запасы. Вместе с тем опрошенные газетой украинские военные опасаются падения Часов Яра, отмечая, что захват города дат российским войскам необходимый плацдарм для нового наступления вглубь Украины.

Палата представителей США согласовала законопроект о военной поддержке Украины в размере $61 млрд накануне, 20 апреля. Дебаты по проекту продолжались с осени. Теперь одобрить его должен сенат, затем документ отправится на подпись к президенту Джо Байдену.

Из общей суммы, предусмотренной на помощь Украине, $23,2 млрд пойдет на восполнение запасов США, $13,8 млрд — на закупку вооружений, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн — на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил американские власти, отметив, что это решение предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что одобрение очередного пакета военной помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев.

О том, что новый пакет помощи не сможет переломить ход конфликта ранее писал и Bloomberg. Агентство отмечало, что неизвестно, как долго и в каких количестве будет идти эта помощь, однако ее точно не будет достаточно чтобы «закрыть небо». Источники Bloomberg сообщил, что в настоящее время Германия пытается убедить Францию и Италию передать Украине больше снарядов для ПВО и самих систем.