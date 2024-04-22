 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Отставки губернаторов ,  
0 

«Ведомости» узнали номинантов на отставку среди губернаторов

«Ведомости»: в ближайший месяц можно ожидать до трех отставок среди губернаторов
Сюжет
Отставки губернаторов
Губернаторы Оренбургской, Калининградской и Нижегородской областей могут покинуть свои должности в течении месяца, причем двое из них, вероятно, пойдут на повышение, рассказали источники «Ведомостей»
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

В ближайший месяц может произойти до трех губернаторских отставок, причем не исключен переход глав регионов на федеральный уровень и, наоборот, назначение на губернаторские посты бывших федеральных чиновников. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП).

С большой вероятностью отставки не коснутся тех губернаторов, у которых в этом году истекает первый срок на посту глав регионов, уточнил один из собеседников газеты. При этом еще три источника называют одно вероятное исключение — это губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Об обсуждении его возможной отставки РБК писал еще в декабре 2021 года. По словам собеседников «Ведомостей», к этой идее вернулись в том числе из-за ситуации с паводками в регионе, однако и сам Паслер ранее просил об отставке.

Среди других возможных «отставников» источники газеты называют главу Нижегородской области Глеба Никитин и губернатора Калининградской области Антона Алиханова — они оба могут пойти на повышение. Еще два собеседника «Ведомостей» говорят про возможный переход в федеральную власть губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

«Коммерсантъ» ранее также называл имя Алиханова в списке претендентов на повышение. Кроме этого, по данным источников газеты, повысить могут губернаторов Камчатки Владимира Солодова и Тульской области Алексея Дюмина. Вместе с этим собеседники «Ъ» отмечали, что отставок губернаторов до инаугурации президента в мае не планируется.

В соответствии с федеральным законодательством вступление в должность избранного главы государства должно состояться 7 мая 2024 года. В ходе мартовских выборов Владимир Путин набрал свыше 87% голосов.

Путин после слов губернатора о людях попросил: «Не надо так»
Политика
Владимир Путин

Выборы губернаторов в России пройдут в сентябре. Подтвердить полномочия предстоит 19 главам регионов, трем из них — через голосование в парламенте (Крым, Ингушетия, Кабардино-Балкария). В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 8 июня, выборы пройдут в следующем году.

Несколько действующих глав регионов уже заручились поддержкой Путина, встретившись с ним после президентских выборов: Игорь Бабушкин (Астраханская область), Андрей Бочаров (Волгоградская область), Радий Хабиров (Башкирия), Александр Осипов (Забайкальский край), Валерий Лимаренко (Сахалинская область) и Георгий Филимонов (Вологодская область).

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Денис Паслер Антон Алиханов Глеб Никитин отставки губернаторов Владимир Путин
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о возможной отставке еще нескольких губернаторов
Политика
«Ъ» узнал, что смена губернаторов до инаугурации Путина маловероятна
Политика
Кремль рассказал об «определенных нюансах» в церемонии инаугурации Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Почти 200 тел нашли в братских могилах в Хан-Юнисе в секторе Газа Политика, 04:53
«Ведомости» узнали номинантов на отставку среди губернаторов Политика, 04:23
«Известия» сообщили о подготовке к приему российских карт «Мир» в Иране Финансы, 04:22
Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива Политика, 03:52
«Ъ» узнал об изменении рецептуры «джин-тоника» из-за нового акциза Бизнес, 03:27
На Украине сообщили о 10 пытающихся покинуть страну уклонистах в день Политика, 03:23
В заблокированные жителями армянские села направили спецназ Общество, 02:54
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Госдуме предложили ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых Финансы, 02:44
Греческие коммунисты на митинге в Афинах призвали выйти из НАТО Политика, 02:25
«Барселона» в третий раз в сезоне проиграла мадридскому «Реалу» Спорт, 02:01
В Одесской области прогремели взрывы Политика, 01:51
Военную базу США в Сирии атаковали ракетами и дроном Политика, 01:44
ZDF узнала, что у Volkswagen украли 19 тыс. файлов с техническими данными Бизнес, 01:31
Расстрелявшие полицейских военные в Виннице везли боевые гранаты Общество, 01:15