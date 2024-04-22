«Ведомости» узнали номинантов на отставку среди губернаторов

Губернаторы Оренбургской, Калининградской и Нижегородской областей могут покинуть свои должности в течении месяца, причем двое из них, вероятно, пойдут на повышение, рассказали источники «Ведомостей»

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

В ближайший месяц может произойти до трех губернаторских отставок, причем не исключен переход глав регионов на федеральный уровень и, наоборот, назначение на губернаторские посты бывших федеральных чиновников. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП).

С большой вероятностью отставки не коснутся тех губернаторов, у которых в этом году истекает первый срок на посту глав регионов, уточнил один из собеседников газеты. При этом еще три источника называют одно вероятное исключение — это губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Об обсуждении его возможной отставки РБК писал еще в декабре 2021 года. По словам собеседников «Ведомостей», к этой идее вернулись в том числе из-за ситуации с паводками в регионе, однако и сам Паслер ранее просил об отставке.

Среди других возможных «отставников» источники газеты называют главу Нижегородской области Глеба Никитин и губернатора Калининградской области Антона Алиханова — они оба могут пойти на повышение. Еще два собеседника «Ведомостей» говорят про возможный переход в федеральную власть губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

«Коммерсантъ» ранее также называл имя Алиханова в списке претендентов на повышение. Кроме этого, по данным источников газеты, повысить могут губернаторов Камчатки Владимира Солодова и Тульской области Алексея Дюмина. Вместе с этим собеседники «Ъ» отмечали, что отставок губернаторов до инаугурации президента в мае не планируется.

В соответствии с федеральным законодательством вступление в должность избранного главы государства должно состояться 7 мая 2024 года. В ходе мартовских выборов Владимир Путин набрал свыше 87% голосов.

Выборы губернаторов в России пройдут в сентябре. Подтвердить полномочия предстоит 19 главам регионов, трем из них — через голосование в парламенте (Крым, Ингушетия, Кабардино-Балкария). В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 8 июня, выборы пройдут в следующем году.

Несколько действующих глав регионов уже заручились поддержкой Путина, встретившись с ним после президентских выборов: Игорь Бабушкин (Астраханская область), Андрей Бочаров (Волгоградская область), Радий Хабиров (Башкирия), Александр Осипов (Забайкальский край), Валерий Лимаренко (Сахалинская область) и Георгий Филимонов (Вологодская область).