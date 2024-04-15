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Политика ,  
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Путин пожелал удачи на выборах действующему волгоградскому губернатору

Путин пожелал удачи на выборах действующему волгоградскому губернатору
Андрей&nbsp;Бочаров и Владимир Путин на встрече&nbsp;в режиме видеоконференции
Андрей Бочаров и Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пожелал губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову удачи на выборах в сентябре.

«У вас все на марше, что называется, и я, безусловно, желаю вам удачи», — сказал Путин на онлайн-встрече с Бочаровым в ответ на его просьбу поддержать решение о выдвижении губернатором области в 2024 году.

Выслушав доклад, президент отметил, что была выполнена большая работа. Путин добавил, что нужно показать людям результаты того, что сделано, и «напрямую в диалоге с жителями определить приоритеты на ближайшее время».

⁠Астраханский губернатор попросил Путина поддержать его на второй срок
Политика
Игорь Бабушкин

Ранее Путин провел онлайн-встречу с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным, на которой последний также попросил президента поддержать выдвижение на новый срок.

Бабушкин заявил, что за пять лет работы на посту губернатора провел «серьезную работу». «В целом, Игорь Юрьевич, у вас все получается. <...> Желаю вам успехов», — ответил Путин.

Выборы губернаторов Волгоградской и Астраханской областей пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года. 

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Владимир Путин Андрей Бочаров губернаторские выборы Волгоградская область
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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