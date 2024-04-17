 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Наводнения в России ,  
0 

Путин после слов губернатора о людях попросил: «не надо так»

Путин раскритиковал губернатора за слова о не желающих уезжать из-за паводка
Сюжет
Наводнения в России
Путин сделал замечание Моору, который назвал нежелающих эвакуироваться жителей «упертыми». Президент заявил, что люди боятся за свое имущество
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент Владимир Путин на совещании о ситуации с паводками в России попросил тюменского губернатора Александра Моора не говорить уничижительно о людях, которые не хотят эвакуироваться.

«Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях говорить. Не надо», — сказал Путин.

«Владимир Владимирович, извините...», — начал отвечать Моор, но президент продолжил.

«Нет, послушайте меня, не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, устали, работаете, недосыпаете, и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Надо, чтобы поверили в то, что все будет надежно обеспечено», — сказал президент.

Моор доложил, что, по уточненным данным, уровень воды в реке Ишим может превысить исторический максимум на два метра, исходя из этого в зону подтопления в регионе попадают 101 населенный пункт, свыше 6,3 тыс. домовладений и около 17,5 тыс. жителей.

Путин отметил, что предупреждал Моора о том, что уровень воды в регионе может подняться выше, чем обычно. Губернатор ответил, что в области по поручению президента готовились к приходу воды и подняли дамбы на дополнительные два метра.

Жителей пяти деревень в Тюменской области призвали эвакуироваться
Политика

Ряд российских регионов столкнулся с рекордным ростом уровня воды во время паводков. В Тюменской области 8 апреля ввели режим ЧС. 16 апреля в двух районах — Казанском и Ишимском — и в городе Ишим началась срочная эвакуация. На реке Ишим у села Ильинка уровень воды превысил критическую отметку.

Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.

По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной критической ситуации с паводками стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин Александр Моор паводки Тюменская область эвакуация
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Тюменской области начали эвакуацию 14 населенных пунктов из-за паводка
Общество
Тюменский губернатор обратился к жителям и объявил о начале эвакуации
Общество
Тюменский губернатор назвал число населенных пунктов в зоне подтопления
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 16:37
Власти заявили о снятии запрета для сноса Арки дружбы народов в Киеве Политика, 18:06
Кредиторы нашли хитрый способ выбивать долги в суде. Как им противостоять Pro, 17:54
Лавров осмотрел юрту и попробовал кумыс на выставке о Башкирии Политика, 17:50
Собянин уволил вице-мэра по строительству Политика, 17:50
Акционерам Tesla предложили снова разрешить выплатить Маску $56 млрд Инвестиции, 17:45
В МИДе назвали условие отказа от моратория на производство РСМД Политика, 17:45
Поставил антивирус и кибербезопасники не нужны: почему это самообман Pro, 17:39
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Bitwise предупредила о скором спаде «вынужденного» предложения биткоинов Крипто, 17:38
Баку прокомментировал решение о выводе российских миротворцев из Карабаха Политика, 17:32
Киев сообщил, что нашел 160 детей, которые считались вывезенными в Россию Политика, 17:32
Глава МЧС доложил Путину о прохождении пика паводка в Орске и Оренбурге Общество, 17:24
Перед дождем ноют колени: существует ли метеозависимость Pro, 17:22
В 2024 году группа «Газпромбанк Лизинг» увеличила поставки автотранспорта Пресс-релиз, 17:21
Цзю заявил, что ему грустно из-за решения провести бой Бивол — Бетербиев Спорт, 17:20