Путин раскритиковал губернатора за слова о не желающих уезжать из-за паводка

Путин после слов губернатора о людях попросил: «не надо так»

Путин сделал замечание Моору, который назвал нежелающих эвакуироваться жителей «упертыми». Президент заявил, что люди боятся за свое имущество

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент Владимир Путин на совещании о ситуации с паводками в России попросил тюменского губернатора Александра Моора не говорить уничижительно о людях, которые не хотят эвакуироваться.

«Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях говорить. Не надо», — сказал Путин.

«Владимир Владимирович, извините...», — начал отвечать Моор, но президент продолжил.

«Нет, послушайте меня, не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, устали, работаете, недосыпаете, и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Надо, чтобы поверили в то, что все будет надежно обеспечено», — сказал президент.

Моор доложил, что, по уточненным данным, уровень воды в реке Ишим может превысить исторический максимум на два метра, исходя из этого в зону подтопления в регионе попадают 101 населенный пункт, свыше 6,3 тыс. домовладений и около 17,5 тыс. жителей.

Путин отметил, что предупреждал Моора о том, что уровень воды в регионе может подняться выше, чем обычно. Губернатор ответил, что в области по поручению президента готовились к приходу воды и подняли дамбы на дополнительные два метра.

Ряд российских регионов столкнулся с рекордным ростом уровня воды во время паводков. В Тюменской области 8 апреля ввели режим ЧС. 16 апреля в двух районах — Казанском и Ишимском — и в городе Ишим началась срочная эвакуация. На реке Ишим у села Ильинка уровень воды превысил критическую отметку.

Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.

По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной критической ситуации с паводками стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.