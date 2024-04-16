«Ъ» узнал, что смена губернаторов до инаугурации Путина маловероятна

«Ъ»: смены губернаторов в России до инаугурации президента не планируется

По данным «Ъ», отставок губернаторов до инаугурации президента не планируется, но после нее возможны замены в рамках формирования нового правительства

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Отставок губернаторов в России до инаугурации президента в мае не планируется, сообщили источники «Коммерсанта», близкие к администрации главы государства.

Замены после инаугурации возможны в рамках процедуры формирования нового состава правительства. Собеседники издания отмечают, что некоторые из действующих глав регионов, например Владимир Солодов (Камчатка), Антон Алиханов (Калининградская область) и Алексей Дюмин (Тульская область), фигурируют в списке потенциальных кандидатов на повышение. Возможна и ситуация, когда члена нынешнего правительства делегируют в губернаторы.

Источники газеты утверждают, что все губернаторы с истекающим сроком полномочий пойдут на переизбрание, если не произойдет экстраординарных ситуаций. Несколько действующих глав регионов уже заручились поддержкой президента Владимира Путина, встретившись с ним после выборов: Игорь Бабушкин (Астраханская область), Андрей Бочаров (Волгоградская область), Радий Хабиров (Башкирия), Александр Осипов (Забайкальский край), Валерий Лимаренко (Сахалинская область) и Георгий Филимонов (Вологодская область).

Собеседники «Ъ» полагают, что свой пост сохранит и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Один из источников подчеркнул, что окончательного «политического решения» пока нет, добавив, что предвыборный штаб там «уже собирают, начинают работать». Источники газеты отмечают, что пока это предварительный сценарий.

В соответствии с федеральным законодательством вступление в должность избранного главы государства должно состояться 7 мая 2024 года. В ходе мартовских выборов Владимир Путин набрал свыше 87% голосов.

Выборы губернаторов в России пройдут в сентябре. Подтвердить полномочия предстоит 19 главам регионов, трем из них — через голосование в парламенте (Крым, Ингушетия, Кабардино-Балкария). В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 8 июня, выборы пройдут в следующем году.