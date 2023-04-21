Последствия взрыва из-за падения бомбы с самолета в Белгороде

Вечером в четверг, 20 апреля, в Белгород произошел взрыв. На перекрестке двух улиц в спальном районе города образовалась большая воронка. Взрывом выбило стекла в близлежащих домах, пострадали три человека.

Позднее Минобороны сообщило, что взрыв произошел из-за «нештатного схода боеприпаса» с самолета Су-34, который пролетал над городом. Как выглядит место взрыва — в фоторепортаже РБК.