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Последствия взрыва из-за падения бомбы с самолета в Белгороде
Появились кадры с последствиями взрыва в Белгороде
Вечером в четверг, 20 апреля, в Белгород произошел взрыв. На перекрестке двух улиц в спальном районе города образовалась большая воронка. Взрывом выбило стекла в близлежащих домах, пострадали три человека.
Позднее Минобороны сообщило, что взрыв произошел из-за «нештатного схода боеприпаса» с самолета Су-34, который пролетал над городом. Как выглядит место взрыва — в фоторепортаже РБК.