Насколько опасны для России масштабные военные учения НАТО в Европе

В следующие два месяца в десяти странах Европы пройдут учения США и их союзников с участием почти 30 тыс. военных. Параллельно с ними начнутся крупнейшие учения авиации — уже под эгидой Германии

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Что представляют собой учения Defender 23

22 апреля в Европе начинаются многонациональные учения Defender 23, которые продлятся два месяца. Эти маневры проходят ежегодно под эгидой командования армии США в Европе и Африке. «Эти ежегодные двухмесячные учения сфокусированы на стратегическом развертывании сил, размещенных в США, применении предварительно размещенных запасов вооружений и совместимости с европейскими союзниками и партнерами», — пояснила на брифинге в начале апреля представитель Пентагона Сабрина Сингх.

В американском военном ведомстве сообщили, что планировать Defender 23 начали в 2021 году и учения призваны показать: вооруженные силы США способны быстро развернуть в Европе боеспособные войска и технику, чтобы «гарантировать безопасность союзников, сдержать тех, кто угрожает миру Европы, и защитить континент от агрессии».

На сайте американского командования в Европе и Африке указано пять целей, которые преследуют эти учения:

продемонстрировать способность командования оперативно мобилизовать свои силы в Европе;

продемонстрировать боевую мощь в Восточной Европе;

отработать увеличение летальной эффективности НАТО за счет дальнего огня;

повысить готовность союзников и партнеров совместно действовать в многонациональной среде;

использовать ресурсы принимающих стран, чтобы увеличить оперативные возможности.

Мероприятия Defender 23 запланированы в десяти европейских странах, в числе которых Грузия, Молдавия и частично признанное Косово, не входящие в НАТО. Первоначально среди них была еще и Армения, но ее США в начале апреля исключили: Пентагон заявил, что республика оказалась в списке из-за ошибки пресс-службы ведомства. Вместо этого Армения примет участие в двух других, менее масштабных американских учениях — маневрах НАТО KFOR в Косово и Saber Junction в Германии.

В Ереване заявили, что вовлеченность в эти мероприятия не означает смены внешнеполитического курса. Как сказал секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян, «участие в учениях даст знания и опыт, которые должны послужить процессу наших реформ». Поскольку Армения отказалась проводить у себя в 2023 году мероприятия ОДКБ, на это решение обратили внимание в Москве: в МИД России сообщили, что запросили у армянских партнеров официальные разъяснения «насчет их участия в натовских учениях». «С нашей реакцией мы определимся по получении ответа», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова 12 апреля.

«Учения сами по себе, если они грамотно проводятся, не должны представлять проблему. Но они являются очевидным проявлением военно-политического состояния отношений, потому что учения можно проводить в разных масштабах, ближе или дальше от границ другой стороны. А мы сейчас со сторонами определились, мы вернулись в эпоху холодной войны, а значит, вернулось и геополитическое противостояние между Россией и коллективным Западом», — отметил в беседе с РБК глава сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. По его словам, учения символизируют и подчеркивают решимость предпринять в случае необходимости коллективные действия.

Эксперт обращает внимание на то, что, согласно Венскому документу 2011 года, сторона, проводящая учения, должна уведомлять об их ходе другие страны, если число участников превышает 9 тыс. человек. «Запад весьма щепетилен в вопросах доверия. Поэтому я думаю, что какие-то наблюдатели на учениях будут. Не значит, что они будут из России, скорее всего, из других стран, — предположил Ознобищев. — А так масштаб и характер учений с обеих сторон можно рассматривать как «обмен любезностями» в связи с обострениями в отношениях». РБК обратился в пресс-службу американского командования США в Европе и Африке с запросом, будут ли зарубежные наблюдатели присутствовать на Defender 23.

17 апреля учения Aurora 23 — крупнейшие в королевстве за 25 лет — начались в Швеции. В них участвуют около 26 тыс. человек, задействованы все рода войск — маневры проходят в воздухе, на земле и в море по всей стране. И хотя заявка Швеции на членство в НАТО пока остается без одобрения, в военных мероприятиях на ее территории задействованы 11 стран альянса, а также Австрия и Украина. Учения продлятся до 11 мая.

Насколько масштабны учения

Нынешние маневры будут больше, чем Defender 22, но меньше, чем Defender 21. По информации американского оборонного ведомства, в них примут участие 9 тыс. американских военных и 17 тыс. военных из 26 государств — союзников и партнеров. С этой целью в начале месяца в Испанию из США прибыло 7 тыс. единиц оборудования, еще около 13 тыс. возьмут из предварительно размещенных запасов.

В мае 2022 года, уже после начала крупномасштабных боевых действий на Украине, маневры Defender прошли в девяти европейских странах с участием 8,6 тыс. военных из США и еще 11 государств. В американском командовании в Европе и Африке подчеркивали, что подготовка к маневрам нынешнего года началась еще в 2021 году и что они «не являются ответом на какую-либо конкретную угрозу или противника».

Крупнейшими за последние 25 лет были маневры 2021 года — они проходили на территории 16 стран с марта по июнь, в них были задействованы 28 тыс. военных из 26 стран. Представитель Украины в еще работавшей тогда трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович отмечал в эфире YouTube-канала UKRLife.TV, что учения проводились для того, чтобы отработать столкновение с Россией.

По оценке научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователя проекта «Ватфор» Дмитрия Стефановича, целеполагание с 2021 года у маневров Defender не изменилось. «Главная задача — подготовка к «горячему» противостоянию с Россией в Европе, — отметил в беседе с РБК эксперт. — При этом таким образом, вероятно, стараются достигнуть и цели более важной — недопущения такого противостояния. Естественно, отдельные детали могут уточняться и корректироваться, в том числе исходя из наблюдаемого опыта вооруженного конфликта на территории Украины, но суть от этого вряд ли радикально поменяется».

Какие новые приемы будут отрабатываться

Масштаб нынешних учений можно назвать средним, однако параллельно с ними с 12 по 24 июня уже под эгидой Германии пройдут маневры авиации Air Defender 23. О них профильные СМИ писали еще два года назад и сейчас утверждают, что мероприятия пройдут «в масштабах, невиданных с окончания холодной войны». В маневрах будут участвовать около 10 тыс. человек военного персонала и 220 самолетов из 35 стран (более 100 самолетов приходится на США). Число стран-участниц — 25. Спектр военной авиации также широк: 23 вида, согласно официальным данным бундесвера, и самого разного назначения — от американских многофункциональных истребителей F-35 Lightning II и F-16 Fighting Falcon, беспилотников MQ-9 Reaper до шведских многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen и японских военно-транспортных самолетов C-2.

«Специальная военная операция продемонстрировала как ограниченную эффективность применения авиации ВКС России, так и, вероятно, главную причину этого — весьма значительную эффективность противовоздушной (а отчасти и противоракетной) обороны условно-советского образца как с российской, так и с украинской стороны. Соответственно, опять же с учетом первых выводов и впечатлений страны НАТО пытаются разобраться, «как жить дальше» в таких условиях», — отмечает Стефанович, отвечая на вопрос, почему страны альянса решили уделить такое внимание теме авиации.

В этих маневрах будут участвовать имитационные вражеские борта с условным названием Red Air. На примере борьбы с «красными» самолетами союзные «синие» экипажи будут учиться, как им сражаться сообща против потенциального противника. Хотя идея организовать Air Defender не полностью принадлежит США, пишет Air and Space Forces Magazine, на этих учениях будут отрабатывать новые американские операционные концепции, например «Гибкое боевое применение» (Agile Combat Employment), при котором летчики и самолеты рассредоточиваются в более маленькие группы, чтобы действовать из удаленных локаций или мест с неблагоприятными условиями.

Издание приводит слова американских и немецких высокопоставленных военных, которые говорят, что сдерживание России — одна из задач Air Defender. «Мы должны продемонстрировать нашу способность защищать свои границы, а не просто разговаривать или показывать слайды, — отмечает командующий ВВС Германии Инго Герхартц. — <…> Как мы информируем Россию? Мы не будем писать им письмо. Думаю, они получат посыл, когда мы развернем [наши силы]».