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Внезапная проверка Тихоокеанского флота завершилась

Минобороны сообщило о завершении внезапной проверки Тихоокеанского флота
Проверка Тихоокеанского флота началась 14 апреля. Она показала, что военные готовы отражать атаки с морских и океанских направлений. Незадолго до окончания проверки стало известно об увольнении командующего флотом Авакянца
Фото: mod_russia / Telegram
Фото: mod_russia / Telegram

Проверка боеготовности Тихоокеанского флота показала, что военные готовы к отражению атаки вероятного противника с океанских и морских направлений, заявило Министерство обороны в телеграм-канале. Она завершена.

«Командование и личный состав флота в короткие сроки осуществили подготовку сил к боевым действиям, выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах», — сказано в сообщении.

В ходе проверки прошли учения, на которых флот отражал массированные ракетно-авиационные удары, тренировался обнаруживать и уничтожать подводные лодки. Были выполнены торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски по условным целям — кораблям и наземным объектам противника.

О начале проверки глава ведомства Сергей Шойгу объявил 14 апреля. Флот подняли по тревоге в полном составе и привели в высшую степень боеготовности.

Материал дополняется.

Теги
Тихоокеанский флот проверка боеготовности Минобороны
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