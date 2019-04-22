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Саакашвили ответил погранслужбе Украины фразой «немножко потерплю»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал отказ во въезде на Украину. По его словам, он готов еще немного подождать
Михаил Саакашвили (Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС)

Государственная погранслужба Украины 22 апреля отказала экс-губернатору Одесской области Саакашвили во въезде в страну. Политик прокомментировал это решение в своем Facebook и связал его с позицией действующего главы Украины Петра Порошенко.

«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожиданий», — написал Саакашвили на своей странице.

Днем в понедельник в погранслужбе Украины заявили, что у бывшего президента Грузии нет законных оснований для въезда в страну. Объяснили чиновники это тем, что в сентябре 2017 года Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу, а потому теперь не может посетить Украину до 2021 года.

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Сам политик попросил о снятии с него ограничений после оглашения экзитполов по итогам второго тура президентских выборов на Украине. Он указал, что проигравший выборы Петр Порошенко ввел запрет незаконно.

8 апреля Саакашвили записал обращение к Порошенко, в котором попросил последнего вернуть ему украинский паспорт. «Если вы не боитесь, если вы действительно такой смелый и решили поменяться, у вас есть возможность так поступить», — заявил грузинский политик.

Михаил Саакашвили ​получил украинский паспорт в мае 2015 года. В 2015–2016 годах он возглавлял Одесскую государственную администрацию. После ухода в отставку из-за несогласия с действиями киевских властей политик создал собственное «Движение новых сил».

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В июле 2017 года Саакашвили лишили гражданства Украины, а позднее задержали в Киеве и выдворили из страны.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. По итогам подсчета 99,85% бюллетеней актер Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, а Порошенко — 24,45%.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Михаил Саакашвили, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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