Саакашвили ответил погранслужбе Украины фразой «немножко потерплю»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал отказ во въезде на Украину. По его словам, он готов еще немного подождать

Михаил Саакашвили (Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС)

Государственная погранслужба Украины 22 апреля отказала экс-губернатору Одесской области Саакашвили во въезде в страну. Политик прокомментировал это решение в своем Facebook и связал его с позицией действующего главы Украины Петра Порошенко.

«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожиданий», — написал Саакашвили на своей странице.

Днем в понедельник в погранслужбе Украины заявили, что у бывшего президента Грузии нет законных оснований для въезда в страну. Объяснили чиновники это тем, что в сентябре 2017 года Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу, а потому теперь не может посетить Украину до 2021 года.

Сам политик попросил о снятии с него ограничений после оглашения экзитполов по итогам второго тура президентских выборов на Украине. Он указал, что проигравший выборы Петр Порошенко ввел запрет незаконно.