Саакашвили в фильме о жизни в Амстердаме признался в политической «ломке»

Саакашвили в фильме о жизни в Амстердаме признался в политической «ломке»

По словам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, он знает, что такое «ломка», несмотря на то, что никогда не пробовал наркотики. Он испытывал ее достаточно сильно после потери власти в стране, рассказал Саакашвили в документальном фильме «Миша», опубликованном в его Facebook.

«Это настоящее удовлетворение, настоящий кайф — служить народу. Когда можешь кому-то что-то сделать», — заявил экс-президент Грузии (цитата по «РИА Новости»). По его словам, «ломка» — «это когда не можешь что-то строить, творить, улучшать».

«Не то, что ты не в комфорте и с тобой не ходит охрана, это бред, — заявил политик. — Наоборот, охрана, протокол, это все некомфортно, это ограничивает. Но то, что ты не можешь создавать, изменять, строить...».

Фильм «Миша» посвящен жизни Саакашвили в Амстердаме, где он живет с 2017 года. По его словам, в этом городе «все прогнозируемо» и «каждый день происходит одно и то же».