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Политика ,  
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Саакашвили в фильме о жизни в Амстердаме признался в политической «ломке»

По словам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, он знает, что такое «ломка», несмотря на то, что никогда не пробовал наркотики. Он испытывал ее достаточно сильно после потери власти в стране, рассказал Саакашвили в документальном фильме «Миша», опубликованном в его Facebook.

«Это настоящее удовлетворение, настоящий кайф — служить народу. Когда можешь кому-то что-то сделать», — заявил экс-президент Грузии (цитата по «РИА Новости»). По его словам, «ломка» — «это когда не можешь что-то строить, творить, улучшать».

«Не то, что ты не в комфорте и с тобой не ходит охрана, это бред, — заявил политик. — Наоборот, охрана, протокол, это все некомфортно, это ограничивает. Но то, что ты не можешь создавать, изменять, строить...».

Фильм «Миша» посвящен жизни Саакашвили в Амстердаме, где он живет с 2017 года. По его словам, в этом городе «все прогнозируемо» и «каждый день происходит одно и то же».

Политика
Саакашвили ответил на вопрос о возможном возвращении в Грузию

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2013 году после поражения на выборах он покинул страну. В республике политика обвинили в злоупотреблении властью и преследовании оппонентов. В 2014 году его объявили в национальный розыск.

В январе 2018 года экс-президента заочно приговорили к трем годам заключения за злоупотребление полномочиями. Позднее ему присудили еще шесть лет тюрьмы за организацию нападения на бывшего парламентария Валерия Гелашвили. Как подчеркивал Саакашвили, отвечая на вопрос о его возможном возвращении в республику, сейчас ситуация в стране к этому «не готова».

Теги: Михаил Саакашвили, Грузия
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