Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Пётр»

Администрация действующего президента Украины Петра Порошенко на своей странице в Facebook анонсировала акцию «Спасибо, Пётр».

На странице мероприятия в соцсети говорится, что сбор людей назначен в 19:00 возле здания администрации президента. «Давайте придем и поблагодарим Петра Порошенко за все, что было сделано за эти пять лет, за ассоциацию, безвиз, армию, децентрализации и все остальное», — указано в описании встречи.

После подсчета во втором туре выборов президента на Украине шоумен Владимир Зеленский набрал 73,16% и опережает Порошенко почти в три раза. Порошенко официально признал свое поражение и поздравил Зеленского с победой. Действующий президент сообщил, что рассчитывает до ухода со своего поста подписать закон о языке. Кроме того, он подчеркнул, что собирается остаться в политике.