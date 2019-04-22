Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Пётр»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,05 +0,16 EUR Бирж. 72,05 +0,24 Brent 72,00 +0,28% USD Нал. 64,70 63,62 EUR Нал. 72,70 71,57 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1243 +0,0012 BTC/USD Бирж. 5 322,80 -17,24 IMOEX 2 563,90 +0,12% RTSI 1 260,82 -0,12% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Пётр» Политика, 02:37 Порошенко победил лишь в одном регионе Украины по предварительным итогам Политика, 02:32 Адвокат заявил об иске моряков из-за невыплаты суточных за работу в Сирии Политика, 02:21 Зеленский поблагодарил Макрона за поздравления с победой на выборах Политика, 02:10 Зеленский в три раза опередил Порошенко по предварительным итогам выборов Политика, 01:54 Останкинская башня погасила огни в знак траура по погибшим в Шри-Ланке Общество, 01:50 Столкновения жителей с полицией в Грузии попали на видео Общество, 01:32 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 01:29 Зеленский анонсировал «перезагрузку» минского процесса Политика, 01:09 Порошенко набрал меньше 25% после подсчета 20% голосов Политика, 01:00 СМИ узнали о первом телефонном разговоре Зеленского и Трампа Политика, 00:55 Кудрин выразил надежду на возобновление диалога с Украиной после выборов Политика, 00:52 Суд отправил двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» под домашний арест Общество, 00:39 Захарова выразила надежду на «перезагрузку» на Украине Политика, 00:35
Политика ,  
0 
Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Пётр»

Администрация действующего президента Украины Петра Порошенко на своей странице в Facebook анонсировала акцию «Спасибо, Пётр».

На странице мероприятия в соцсети говорится, что сбор людей назначен в 19:00 возле здания администрации президента. «Давайте придем и поблагодарим Петра Порошенко за все, что было сделано за эти пять лет, за ассоциацию, безвиз, армию, децентрализации и все остальное», — указано в описании встречи.

Политика
Президент на один срок: 10 фактов о Владимире Зеленском

После подсчета во втором туре выборов президента на Украине шоумен Владимир Зеленский набрал 73,16% и опережает Порошенко почти в три раза. Порошенко официально признал свое поражение и поздравил Зеленского с победой. Действующий президент сообщил, что рассчитывает до ухода со своего поста подписать закон о языке. Кроме того, он подчеркнул, что собирается остаться в политике.

Теги: Петр Порошенко, администрация Петра Порошенко, акция
Материалы по теме
Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию
Политика
Порошенко заявил о намерении остаться в политике
Политика
Зеленский пообещал перенести администрацию президента в другое здание
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter