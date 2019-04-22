Порошенко лишился теоретического шанса на победу в выборах

Петр Порошенко лишился даже теоретической возможности обойти Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине. Разрыв между двумя кандидатами остается почти трехкратным

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

ЦИК Украины обработала 63,02% протоколов избирательных комиссий. За шоумена Владимира Зеленского отдали свой голос 73% украинцев, принимавших участие в голосовании (8,536 млн), за действующего президента Петра Порошенко — 26,66%.

Всего в выборах приняли участие 11,693 млн граждан Украины. По данным ЦИК, явка составила 63,07% от числа избирателей. В государственном реестре избирателей Украины учитываются более 35 млн человек, однако в их число включаются жители Крыма и частей Донецкой и Луганской областей, не находящих под контролем Киева.

Из 25 регионов Украины Порошенко победил лишь в одном — во Львовской области, где ему удалось набрать 64,49% голосов. Во всех прочих областях страны и в Киеве победил Зеленский.

Поздравления Владимиру Зеленскому уже передал ряд мировых лидеров. В их числе — президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, польский лидер Анджей Дуда.