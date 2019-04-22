Политика , 03:12
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ЦИК Украины обработала более половины голосов на выборах президента
Петр Порошенко лидирует только во Львовской области. После подсчета 52,03% протоколов действующий президент набирает 24,61% голосов. Свое поражение Порошенко признал после публикации экзитполов
Владимир Зеленский
Актер и шоумен Владимир Зеленский набрал 73,04% голосов после подсчета 52,03% протоколов, следует из данных ЦИК на. Его конкурент, действующий президент Петр Порошенко получил поддержку 24,61% избирателей.
Явка составила 62,07%. Зеленский лидирует почти во всех регионах страны, Порошенко — только во Львовской области, там он набрал 64,33%
Порошенко признал свое поражение после того, как были опубликованы данные экзитполов, согласно которым Зеленский набирает более 70%. Действующий президент отметил, что не будет покидать политику.
По словам Зеленского, его «задачей номер один» на посту президента будет возвращение на родину всех украинских военнопленных.