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ЦИК Украины обработала более половины голосов на выборах президента
Петр Порошенко лидирует только во Львовской области. После подсчета 52,03% протоколов действующий президент набирает 24,61% голосов. Свое поражение Порошенко признал после публикации экзитполов
Владимир Зеленский (Фото: Zoya Shu / EPA / ТАСС)

Актер и шоумен Владимир Зеленский набрал 73,04% голосов после подсчета 52,03% протоколов, следует из данных ЦИК на. Его конкурент, действующий президент Петр Порошенко получил поддержку 24,61% избирателей.

Явка составила 62,07%. Зеленский лидирует почти во всех регионах страны, Порошенко — только во Львовской области, там он набрал 64,33%

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Порошенко признал свое поражение после того, как были опубликованы данные экзитполов, согласно которым Зеленский набирает более 70%. Действующий президент отметил, что не будет покидать политику.

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Президент на один срок: 10 фактов о Владимире Зеленском

По словам Зеленского, его «задачей номер один» на посту президента будет возвращение на родину всех украинских военнопленных.

Как происходит передача власти президента на Украине
  • После окончания голосования на выборах президента Украины Центральная избирательная комиссия подводит итоги голосования. Это должно произойти не позднее чем через три дня после получения всех протоколов с данными об итогах голосования от окружных избирательных комиссий и не позднее чем через десять дней после проведения самих выборов.
  • Избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании (если голосование было в один тур), либо кандидат, набравший голосов больше, чем его оппонент, во втором туре (если голосование было в два тура).
  • Новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Он приносит присягу народу на торжественном заседании Верховной рады. Принимает присягу президента председатель Конституционного суда.
  • Президент не формирует правительство Украины, и кабмин не уходит в отставку после выборов президента. Всех членов правительства должна утвердить Верховная рада.
  • После парламентских выборов президент по предложению коалиции депутатских фракций вносит в Верховную раду кандидатуру нового премьер-министра. Решение о его отставке принимает Рада. 
  • Президент Украины также может предложить Раде своих кандидатов на посты министров иностранных дел и Минобороны, а также кандидатов на посты главы Службы безопасности Украины и генпрокурора. Остальных членов правительства назначает Верховная рада.
  • Может назначить высшее командование вооруженных сил Украины и присвоить высшие воинские звания.
  • Назначает половину состава членов совета Национального банка Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; а также треть судей Конституционного суда.
  • Может прекратить полномочия Верховной рады (в трех случаях: если она за месяц не сформировала коалицию, не сформировала за 60 дней новое правительство после отставки старого, если в течение 30 дней не могут начаться заседания парламента). 
  • Может наложить вето на принятые Верховной Радой законы.
  • Может приостановить действие распоряжений правительства, если они не соответствуют конституции Украины.
  • Может назначать послов и глав дипломатических представительств Украины в других государствах и организациях.
  • Выборы в Верховную раду Украины пройдут осенью 2019 года.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко
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