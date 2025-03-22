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Политика ,  
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Литва вслед за Польшей решила укрепить границу противопехотными минами

В Минобороны республики считают, что северо-восточный фланг может быть укреплен несколькими уровнями, включая противопехотные и противотанковые мины
Фото: Janis Laizans / Reuters
Фото: Janis Laizans / Reuters

Литва намерена укрепить границу с Россией и Белоруссией противопехотными и противотанковыми минами, сообщается на сайте Минобороны республики.

В ходе встреч министра национальной обороны Довиле Шакалене с коллегами из стран Балтии и Польши обсуждалось «обновление и расширение концепции контрмобильности» — «по примеру Польши северо-восточный фланг может быть укреплен несколькими уровнями, включая, помимо прочего, противопехотные и противотанковые мины», говорится в сообщении ведомства. «Региональные партнеры намерены добиваться финансирования Евросоюза для достижения этой цели», — добавили там.

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Фото:DPSUkr / Telegram

На этой неделе польский замминистра обороны Павел Бейда в эфире RMF FM сообщил, что республика собирается размещать мины в рамках инициативы «Восточный щит», направленной на создание укреплений на границе с Россией и Белоруссией. Он отметил, что сейчас у Польши нет противопехотных мин, но есть «возможности их произвести». О том, что Варшава планирует потратить $2,54 млрд на подготовку восточной границы к отражению нападения противника, весной прошлого года сообщал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Он тогда назвал «Восточный щит» «крупнейшим проектом по укреплению восточной границы Польши и восточного фланга НАТО с 1945 года».

Страны Балтии и Польша объявили о решении выйти из Конвенции о запрещении противопехотных мин. Причиной они назвали возросшие угрозы странам НАТО, которые граничат с Россией и Белоруссией. «У нас нет выбора. Ситуация на границе серьезная. Речь идет о польско-белорусской и польско-российской границах», — пояснил Бейда.

В Москве заявили, что это решение «неизбежно приведет к дальнейшей эскалации напряженности в Европе и деградации ситуации в области региональной и международной безопасности», и пообещали ответные шаги.

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция) была подписана 3 декабря 1997 года в Оттаве, вступила в силу в 1999-м. Ее участники обязуются не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать другим сторонам противопехотные мины; они обязаны в течение четырех лет после того, как документ вступит для них в силу, уничтожить все свои запасы этих боеприпасов. Участники также должны ежегодно сообщать о своих запасах, ходе программ их уничтожения и обо всех заминированных противопехотными минами районах.

К конвенции на сегодня присоединились 164 страны. Латвия ратифицировала документ в 2005 году, Литва — в 2003-м, Эстония — в 2004-м, Польша — в 2012-м. Из стран — участниц Оттавской конвенции 94 полностью уничтожили свои запасы противопехотных мин. Свою обязанность уничтожить мины не выполнили Украина (в 2024 году у нее было 3,3 млн мин) и Греция (334 тыс. мин).

Среди 34 государств, которые не присоединились к соглашению, — Китай, Россия и США.

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Теги
Литва Польша граница противопехотные мины Россия
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