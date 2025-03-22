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Политика ,  
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Украина решила усилить контроль на границе с Румынией и Венгрией

Фото: DPSUkr / Telegram
Фото: DPSUkr / Telegram

Украинская пограничная служба усилила контроль на границе с Румынией и Венгрией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Закарпатье усилило пограничную безопасность дополнительными силами. <...> Усиленные пограничные наряды будут нести службу на наиболее уязвимых участках украинско-румынской и украинско-венгерской границы», — говорится в сообщении.

К границе направили дополнительные подразделения, а также новые беспилотники и технику. Это позволит «более эффективно проводить превентивные мероприятия по предупреждению нарушений государственной границы», отметили в ведомстве.

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Сообщения о попытках мужчин незаконно пересечь украинскую границу и покинуть страну появляются регулярно. В частности, в январе украинские пограничники со стрельбой остановили уклонистов на границе с Венгрией. Восемь задержанных оказались жителями Закарпатья, один из них — несовершеннолетний. Те пытались пересечь границу вне пунктов пропуска и бросились бежать, завидев пограничников. До этого в июне 2024 года украинские пограничники нашли в горах на границе Румынии и Украины тело мужчины

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