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Военная операция на Украине ,  
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Reuters объяснил важность занятия Покровска для России

Reuters: взятие Покровска позволит России наступать по нескольким направлениям
Сюжет
Военная операция на Украине
Занятие Покровска позволит российским войскам использовать город в качестве «плацдарма для наступления на север или запад», пишет Reuters. Минобороны несколько месяцев сообщает о взятии близлежащих населенных пунктов
Reuters объяснил важность занятия Покровска для России

Если российские военные возьмут под контроль Покровск (Красноармейск) в ДНР, это позволит им продвинуться на нескольких направлениях, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков.

По мнению собеседников агентства, российские войска смогут использовать город в качестве «плацдарма для наступления на север или запад», в частности, на Днепропетровскую область.

Три аналитика, с которыми пообщалось агентство, назвали два возможных варианта действий российской стороны. Первый предполагает продвижение на запад «в малонаселенные равнины Днепропетровской области, которые слабо укреплены и где нет естественных и городских препятствий». Второй — продвижение на север, в более плотную сеть промышленных городов. Через них будет труднее пробиться, но это позволит «надавить» на Краматорск и Славянск, два крупнейших оставшихся под контролем Украины города в восточной части ДНР, пишет Reuters.

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Фото:сервис «Яндекс Карты»

Агентство отмечает, что контроль над городом, который называют «воротами в Донецк», позволит России нарушить украинские линии снабжения и усилить наступление на Часов Яр.

Покровск расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, это крупный железнодорожный узел, центр одноименной станции Краснолиманской дирекции Донецкой железной дороги (филиал Украинской железной дороги), находится на пересечении линий от Константиновки и Курахово до Павлограда и Днепра. Кроме того, через город проходит национальная автомагистраль М30 (E50) Покровск — Карловка — Донецк.

До начала полномасштабных боев в Покровске жили около 60 тыс. человек, к концу января, по данным украинской полиции, там остались около 7 тыс. жителей.

Украинские власти называли покровское направление одним из самых сложных для ВСУ. Минобороны России уже несколько месяцев отчитывается о взятии сел к югу и востоку от города.

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