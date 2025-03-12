Минобороны сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов в ДНР
Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в ДНР, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, села заняли подразделения группировок войск «Южная» и «Восток».
Село Новомарково расположено в Краматорском районе, примерно в 13 км от города Часов Яр. По состоянию на 2001 год там проживало 63 человека.
Село Днепроэнергия находится в Великоновоселовском районе ДНР, примерно в 5 км от Скудного, о контроле над которым Минобороны отчитывалось 1 марта. Численность его населения на 2001 год составляла 96 человек.
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