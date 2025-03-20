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Военная операция на Украине ,  
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В Польше заявили о нескольких вариантах миссии военных Европы на Украине

Польский генерал Кукула: есть несколько вариантов военной миссии ЕС на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Запад разрабатывает несколько вариантов своей миссии на Украине в зависимости от того, какими будут мирные договоренности, рассказал польский генерал. Россия заявила, что появление войск НАТО на Украине не обернется ничем хорошим
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Европа разрабатывает несколько вариантов своей миссии на Украине, заявил глава Генштаба Войска польского Веслав Кукула, передает Do Rzeczy.

«Это набросок нескольких потенциальных вариантов операции и разработка того, какие силы нам понадобятся для обеспечения такого рода гарантий безопасности», — сказал генерал. Он отметил, что готовится «многовариантная операция» и ее окончательный формат зависит от результата мирных переговоров.

Кукула добавил, что польские войска не будут принимать участие в миссии на территории Украины, но без Польши невозможна реализация плана, так как она граничит с Украиной и связывает ее с Европой через логистику.

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине
Политика
Фото:Global Look Press / Keystone Press Agency

В начале марта в Лондоне прошел саммит европейских лидеров с участием президента Украины Владимира Зеленского, в рамках которого стороны обсуждали вопрос отправки миротворцев в страну. Британский премьер Кир Стармер заявил, что миссию будет реализовывать «коалиция желающих», само королевство готово направить войска и авиацию, отметил он. Министр Вооруженных сил Британии Люк Поллард допускал вывод британских подразделений из стран из восточной части НАТО для формирования миротворческого контингента.

Через день после саммита, 3 марта, Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон представили свой план прекращения огня на Украине. На первом этапе он включает в себя «перемирие в воздухе, на море и в [ударах по] энергетической инфраструктуре» на месяц, на втором этапе допускается размещение на Украине западных войск. В рамках переговоров Москвы, Вашингтона и Киева на данный момент обсуждается возможность прекращения атак по энергоинфраструктуре на 30 дней.

20 марта в Великобритании проходит встреча военных представителей более 25 стран из «коалиции желающих», на которой обсуждается поддержка Украины и в том числе потенциальная миссия миротворцев.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что «размещение натовских контингентов на территории Украины» по предложению Европы не приведет ни к чему хорошему. По его словам, «жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной», а Европа хочет создать новые проблемы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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