В Польше заявили о нескольких вариантах миссии военных Европы на Украине
Европа разрабатывает несколько вариантов своей миссии на Украине, заявил глава Генштаба Войска польского Веслав Кукула, передает Do Rzeczy.
«Это набросок нескольких потенциальных вариантов операции и разработка того, какие силы нам понадобятся для обеспечения такого рода гарантий безопасности», — сказал генерал. Он отметил, что готовится «многовариантная операция» и ее окончательный формат зависит от результата мирных переговоров.
Кукула добавил, что польские войска не будут принимать участие в миссии на территории Украины, но без Польши невозможна реализация плана, так как она граничит с Украиной и связывает ее с Европой через логистику.
В начале марта в Лондоне прошел саммит европейских лидеров с участием президента Украины Владимира Зеленского, в рамках которого стороны обсуждали вопрос отправки миротворцев в страну. Британский премьер Кир Стармер заявил, что миссию будет реализовывать «коалиция желающих», само королевство готово направить войска и авиацию, отметил он. Министр Вооруженных сил Британии Люк Поллард допускал вывод британских подразделений из стран из восточной части НАТО для формирования миротворческого контингента.
Через день после саммита, 3 марта, Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон представили свой план прекращения огня на Украине. На первом этапе он включает в себя «перемирие в воздухе, на море и в [ударах по] энергетической инфраструктуре» на месяц, на втором этапе допускается размещение на Украине западных войск. В рамках переговоров Москвы, Вашингтона и Киева на данный момент обсуждается возможность прекращения атак по энергоинфраструктуре на 30 дней.
20 марта в Великобритании проходит встреча военных представителей более 25 стран из «коалиции желающих», на которой обсуждается поддержка Украины и в том числе потенциальная миссия миротворцев.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что «размещение натовских контингентов на территории Украины» по предложению Европы не приведет ни к чему хорошему. По его словам, «жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной», а Европа хочет создать новые проблемы.
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