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Военная операция на Украине ,  
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Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Британия готовится на годы отправить военных для контроля возможного перемирия между Москвой и Киевом, пишет The Times. По ее данным, европейских миротворцев будет примерно 10 тыс. Москва выступает против размещения военных НАТО
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Великобритания планирует разместить миротворческий контингент на территории Украины на бессрочный период, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве королевства.

«Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России», — сказал собеседник газеты.

Согласно предварительным планам, на украинскую территорию отправятся около 10 тыс. миротворцев. Как выяснила The Times, британский премьер Кир Стармер заручился поддержкой «значительно большего числа» стран, которые готова обсуждать отправку миротворцев. «Это будут значительные силы со значительным числом стран, предоставляющих войска, и гораздо более многочисленной группой, вносящей свой вклад другими способами», — добавил источник газеты.

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Политика
Фото:Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Власти Украины требуют прислать 100 тыс. миротворцев для эффективного контроля за соблюдением потенциальных соглашений. США заинтересованы в размещении европейских военнослужащих и отказываются участвовать в этой инициативе, а также давать миротворцам гарантии безопасности. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным в феврале рассказал, что тот не возражает против размещения европейского контингента.

Российские власти категорически против размещения миротворцев из стран НАТО. Москву не будет интересовать, «под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины», а европейские военные появятся «со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта», предупреждает МИД.

Москва допускает появление на Украине безоружных служащих, следящих за соблюдением условий мира. «Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах», — отметил в марте замминистра иностранных дел Александр Грушко.

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