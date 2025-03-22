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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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СК назвал организаторов теракта в «Крокусе»

СК: теракт в «Крокусе» был организован для дестабилизации обстановки в России
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» был спланирован и организован спецслужбами «недружественного государства» для дестабилизации обстановки в России, непосредственной организацией занимались шесть граждан Средней Азии, заявили в СК

Следствие пришло к выводу, что теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший год назад, спланирован и организован спецслужбами «недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России», сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Для его совершения привлечены члены международной террористической организации. Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск», — заявила она.

По версии следствия, эти люди завербовали предполагаемых исполнителей теракта — граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова — и организовали их обучение за границей. Все четверо задержаны и арестованы.

Также по стражей находятся обвиняемые в соучастии совершению теракта: те, кто помогал предполагаемым исполнителям с наймом жилья, обеспечил транспортом, оружием или финансировал террористическую деятельность.

«На данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск», — добавила Петренко.

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Далерджон Мирзоев

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта прошлого года: вооруженные люди ворвались в здание перед концертом рок-группы «Пикник», устроили поджог и открыли огонь, а затем скрылись. Погибли 145 человек, еще более 500 пострадали, концертный зал полностью выгорел. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Минюст США в начале марта сообщил о задержании члена ИГ Мохаммад Шарифулла, также известного как Джафар, который инструктировал напавших на «Крокус».

Президент России Владимир Путин заявил, что нападавшие, пытаясь скрыться, ехали в сторону Украины, «где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно» для перехода границы. Он говорил, что теракт совершен «руками исламистов», но российскую сторону интересует заказчик. Глава государства допускал, что атака «может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет» с Россией.

Российские власти заявляли об «украинском следе». Директор ФСБ Александр Бортников сообщал об информации, «указывающую на ангажированность» украинских спецслужб. Киев отвергал свою причастность к теракту.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Крокус Сити Холл теракт Следственный комитет
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