Террористы из «Крокуса» изучали планы теракта на Красной площади

Террористы до атаки на «Крокус» вели подготовку к другим нападениям и фотографировали обстановку у Кремля, метро «Чистые пруды» и внутри «МЕГА Белая Дача», рассказал адвокат подозреваемого

Далерджон Мирзоев (Фото: Юлия Морозова / ТАСС)

Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» изучали возможность теракта на Красной площади, заявил «РИА Новости» Олег Власов, адвокат одного из обвиняемых Далерджона Мирзоева.

«Они помимо «Крокуса» были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро «Чистые пруды», в «МЕГА Белая Дача», присматривались, фотографировали. В самом «Крокусе» они также были заранее, в цивильной одежде, изучали обстановку», — сказал юрист.

Мосгорсуд сегодня в очередной раз продлил арест Мирзоеву и еще трем подозреваемым, которых следствие считает исполнителями теракта: Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде и Шамсидину Фаридуни. Всего в рамках расследования задержали 20 человек.

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Теракт произошел почти год назад, 22 марта 2024 года. Террористы ворвались в концертный зал, открыли беспорядочный огонь по мирным жителям, подожгли здание и скрылись. Погибли 145 человек, еще несколько сотен были ранены.

К началу марта 2025 года расследование дела было завершено. Стороны приступили к ознакомлению с итогами работы следователей. «По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро», — прогнозировал Власов. Однако большая часть пострадавших не стала знакомиться с материалами уголовного дела.