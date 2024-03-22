МИД в ответ на санкции запретил въезд в Россию 56 гражданам Канады

В Россию не пустят Байду и Медвэ

Здание МИД России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия запретила въезд на свою территорию 56 граждан Канады в ответ на постоянно вводимые правительством премьер-министра страны Джастина Трюдо антироссийских санкций, сообщил МИД России.

По данным внешнеполитического ведомства, среди лиц, включенных в российские ограничения, оказались сторонники нацистских формирований и деятелей в годы Второй мировой войны, и участники «раздуваемой властями русофобской кампании».

«При этом наши контрмеры носят избирательный характер, в отличие от практикуемого официальной Оттавой, инициативно разорвавшей почти все межгосударственные связи, массового «листирования» граждан России, и четко отделяют народ Канады от его правителей и тех, кто обслуживает проводимый ими конфронтационный курс», — подчеркнул российский МИД.

В стоп-лист России вошли в том числе и епископ Украинской греко-католической епархии Торонто Брайан Байда, вице-президент канадской «дочки» Rolls-Royce Дэнис Джанджи, управляющий директор местной «дочки» американской аэрокосмической компании Collins Aerospace Луи Брюне, глава канадской структуры Airbus Defence and Space Жан-Франсуа Годбу, президент и генеральный директор канадской «дочки» Rheinmetall Пьетро Маццеи, президента организации по техобслуживанию авиационного оборудования KF Aerospace Трейси Медвэ.

В феврале Канада ввела антироссийские санкции, под них попали 10 физических лиц и 153 организаций.

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