Постпред России при ООН счел выполненной одну из целей военной операции
Цель проводимой на Украине российской спецоперации по демилитаризации государства, можно сказать, выполнена. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензя.
«С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена», — заявил постпред, отметив, что украинцы «выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО» (цитата по ТАСС).
Он отметил, что ситуация на поле поя для ВСУ сейчас «прискорбная», тогда как российские войска продолжают наращивать успех, уничтожая переданную Киеву западную бронетехнику. Небензя также подчеркнул, что отрицать прямое, а не опосредованное вовлечение государств НАТО в конфликт на Украине не имеет смысла, и этому есть сотни доказательств.
24 февраля 2022 года президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ее целями он назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» соседнего государства, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей». Позже президент назвал еще одной целью спецоперации ликвидацию антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России.
Его пресс-секретарь Дмитрий Пеской в прошлом месяце подтвердил, что цели военной операции не изменились и сохраняют свою актуальность.
В январе глава государства заявил о необходимости создания на Украине демилитаризованной зоны, чтобы предотвратить обстрелы мирных городов из дальнобойных иностранных орудий. На прошлой неделе он повторил свой тезиз. «А если это [обстрелы российских территорий] будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно, — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал Путин.
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