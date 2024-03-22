 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Постпред России при ООН счел выполненной одну из целей военной операции

Небензя: цель военной операции по демилитаризации Украины выполнена
Сюжет
Военная операция на Украине
Одна из заявленных Путиным целей российской военной операции на Украине — демилитаризация — выполнена, заявил Небензя. Он подчеркнул, что ВСУ больше не воюют собственным вооружением, а западные аналоги успешно уничтожаются
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Цель проводимой на Украине российской спецоперации по демилитаризации государства, можно сказать, выполнена. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензя.

«С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена», — заявил постпред, отметив, что украинцы «выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО» (цитата по ТАСС).

Он отметил, что ситуация на поле поя для ВСУ сейчас «прискорбная», тогда как российские войска продолжают наращивать успех, уничтожая переданную Киеву западную бронетехнику. Небензя также подчеркнул, что отрицать прямое, а не опосредованное вовлечение государств НАТО в конфликт на Украине не имеет смысла, и этому есть сотни доказательств.

Песков назвал актуальными первоначальные цели спецоперации на Украине
Политика
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

24 февраля 2022 года президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ее целями он назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» соседнего государства, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей». Позже президент назвал еще одной целью спецоперации ликвидацию антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России.

Его пресс-секретарь Дмитрий Пеской в прошлом месяце подтвердил, что цели военной операции не изменились и сохраняют свою актуальность.

В январе глава государства заявил о необходимости создания на Украине демилитаризованной зоны, чтобы предотвратить обстрелы мирных городов из дальнобойных иностранных орудий. На прошлой неделе он повторил свой тезиз. «А если это [обстрелы российских территорий] будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно, — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал Путин.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Постпред России при ООН счел выполненной одну из целей военной операции
Постпред России при ООН счел выполненной одну из целей военной операции

«Мы теряем станцию». В Украине рассказали о состоянии крупнейшей ГЭС после ударов

Кологривый в суде заявил о «несоизмеримо жестком наказании». Видео

Глава МИД Польши раскритиковал перспективы вступления Украины в НАТО

Власти Украины заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики. Что известно

Опубликованы фото последствий обстрела Белгорода

Вашингтон призвал Киев прекратить обстрелы России. Подробности

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

Как менялся средний лимит россиян по кредитным картам. Инфографика

Набиуллина объяснила, в какой валюте лучше хранить сбережения
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Василий Небензя ООН спецоперация в Донбассе Военная операция на Украине
Материалы по теме
Песков назвал актуальными первоначальные цели спецоперации на Украине
Политика
Шойгу заявил о достижении главной цели спецоперации в 2023 году
Политика
Швейцария не исключила переноса мирной конференции по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 16:14
Индустрия криптовалют в США выиграет от победы Трампа. Что на это влияет Крипто, 19:36
Во Вьетнаме задержали обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье Политика, 19:34
В Россию не пустят Байду и Медвэ Политика, 19:33
WSJ рассказал о планах Украины применить наземных боевых роботов Политика, 19:24
«Динамо» сенсационно всухую проиграло серию 1/4 финала плей-офф КХЛ Спорт, 19:22
Обвиненные в шпионаже в пользу России граждане Болгарии не признали вину Политика, 19:02
Окна в пол и угловое остекление: как найти светлую квартиру РБК и ПИК, 18:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Постпред России при ООН счел выполненной одну из целей военной операции Политика, 18:53
Минспорт пообещал интегрировать клубы новых регионов в российский футбол Спорт, 18:47
Риши Сунак подверг критике новую форму сборной Англии от Nike Спорт, 18:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:43
Госкомиссия разрешила новый пуск «Союза» после отмененного Технологии и медиа, 18:39
В Думе снова пообещали ужесточить законы о вейпах Бизнес, 18:37
«Шахтер» оштрафовал футболиста за лайк под постом о победе сборной России Спорт, 18:26