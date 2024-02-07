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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал актуальными первоначальные цели спецоперации на Украине

Песков: цели России в военной операции на Украине не изменились
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Цели военной операции не изменились и сохраняют свою актуальность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Они (цели. — РБК) не изменились, они все хорошо известны. И все они сохраняют свою актуальность», — сказал он.

Песков уточнил, что среди главных целей — «демилитаризация и денацификация» Украины, а также обеспечение безопасности людей, проживающих в новых регионах.

Кроме того, Россия стремится обеспечить свою безопасность и «в более широком плане», вопреки попыткам разрушения нейтрального статуса Украины и «засасывания ее в НАТО», отметил пресс-секретарь.

Также одной из целей спецоперации, по словам Пескова, является прекращение «гражданской войны на Украине», начавшейся в 2014 году.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Президент Владимир Путин, объявляя о начале военной операции, назвал ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

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Спустя полгода, в сентябре 2022 года, президент заявил, что целью специальной военной операции также является ликвидация «антироссийского анклава», который, по его мнению, создается на Украине. В июле 2023 года Путин отметил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации.

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