Песков назвал актуальными первоначальные цели спецоперации на Украине
Цели военной операции не изменились и сохраняют свою актуальность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Они (цели. — РБК) не изменились, они все хорошо известны. И все они сохраняют свою актуальность», — сказал он.
Песков уточнил, что среди главных целей — «демилитаризация и денацификация» Украины, а также обеспечение безопасности людей, проживающих в новых регионах.
Кроме того, Россия стремится обеспечить свою безопасность и «в более широком плане», вопреки попыткам разрушения нейтрального статуса Украины и «засасывания ее в НАТО», отметил пресс-секретарь.
Также одной из целей спецоперации, по словам Пескова, является прекращение «гражданской войны на Украине», начавшейся в 2014 году.
Президент Владимир Путин, объявляя о начале военной операции, назвал ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».
Спустя полгода, в сентябре 2022 года, президент заявил, что целью специальной военной операции также является ликвидация «антироссийского анклава», который, по его мнению, создается на Украине. В июле 2023 года Путин отметил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Эксклюзив: Сколько Wildberries выплатил продавцам после пожара на складе
Как выглядит выкатившийся за пределы взлетной полосы Superjet. Видео
Арестовича объявили в международный розыск. По каким статьям его обвиняют
В России начался дивидендный сезон — 2024. Календарь выплат
Названы цены на Apple Vision Pro для россиян
Стало известно, чем закончилось дело прилетевшего в США без документов россиянина
Косатки оказались зажаты льдинами. Видео
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько