Португалия перестанет выдавать «золотые визы»

Для россиян выдача «золотых виз» прекратилась еще в феврале 2022 года. Программа получения ВНЖ в обмен на инвестиции была запущена в 2012 году, ей воспользовались 11,5 тыс. иностранцев, половина из которых — граждане Китая

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Португалия закрывает программу «золотых виз», в рамках которой иностранцы могут получить вид на жительство в обмен на инвестиции, покупку недвижимости или создание новых рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр Антониу Кошта, передает агентство EFE.

Действие уже выданных документов продлят только в том случае, если иностранные покупатели будут использовать недвижимость как постоянное жилье для себя и потомков, или сдавать ее в долгосрочную аренду, подчеркнул Кошта.

Премьер сообщил, что цель меры — преодоление жилищного кризиса и «борьба со спекуляцией» на рынке недвижимости.

Программа выдачи «золотых виз» был запущена в 2012 году. Bloomberg отмечает, что ее разработали для граждан стран, не входящих в Евросоюз, в рамках усилий по оздоровлению экономики страны после того, как в 2011 году Лиссабон получил €78 млрд от ЕС и Международного валютного фонда. Претенденты на ВНЖ должны были приобрести недвижимость на сумму не менее €350 тыс. создать не менее десяти рабочих мест в Португалии или инвестировать €1,5 млн.

По данным иммиграционной и пограничной службы страны, с тех пор вид на жительство в рамках программы выдали 11 535 иностранцам, страна привлекла в экономику €6,8 млрд ($7,3 млрд). Почти половина «золотых виз» пришлась на граждан Китая, далее идут граждане Бразилии и США, передает Publico.

Кошта еще в ноябре допускал закрытие программы, заявив, что она «уже выполнила ту задачу, которую должна была, и в данный момент больше нет оснований ее сохранять». Выдавать «золотые визы» россиянам Португалия перестала в феврале 2022 года, после начала военных действий на Украине и введения санкций ЕС. На тот момент ВНЖ в рамках программы получил 431 россиянин.