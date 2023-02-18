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Bloomberg сообщил о конце эпохи «золотых виз» в Европе

Золотой век «золотых виз» в Европе, похоже, подходит к концу, пишет Bloomberg на фоне сообщений, что Португалия и Ирландия перестанут их выдавать.

14 февраля Министерство юстиции Ирландии объявило, что программа «золотая виза» будет прекращена после проверки ее «целесообразности». Спустя два дня власти Португалии объявили, что страна прекратит выдачу новых золотых виз на фоне опасений, что иностранные покупатели повышают цены на жилье.

За год до этого Британия закрыла аналогичную визовую программу для инвесторов-миллионеров.

«Существует интересный парадокс, с которым сталкиваются страны — с одной стороны, они хотят инвестиций. Оборотной стороной этого является большая политическая тенденция, связанная с тем, что очень богатые инвесторы из-за рубежа имеют привилегированный статус в то время, когда перед широкими слоями общества стоит множество проблем», — сказал профессор в Бристольском университете в Великобритании Уилл Харви.

Bloomberg напомнил, что европейские страны, включая Португалию, Ирландию, Грецию и Испанию, запускали программу «золотая виза» для привлечения иностранных инвестиций после финансового кризиса. В результате им удалось привлечь миллиарды долларов иностранных денег.

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