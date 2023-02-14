Ирландия закрыла программу «золотых виз»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 79,34 (+0,66) Инвестиции, 15:51 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 73,86 (+0,23) Инвестиции, 15:51
Минфин ответил на внесение России в черный список налоговых юрисдикций Политика, 22:21
Путин и Алиев обсудили безопасность азербайджано-армянской границы Политика, 22:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:56
«Спартак» третий раз в сезоне проиграл московскому «Динамо» в матче КХЛ Спорт, 21:51
Командир «Ахмата» рассказал Кадырову об отравлении Политика, 21:49
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 21:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Герой «Игры на понижение» купил акции Alibaba и сократил ставку на тюрьмы Инвестиции, 21:24
Россиянка разгромила бывшую первую ракетку мира на старте турнира в Дохе Спорт, 21:18
Ирландия закрыла программу «золотых виз» Экономика, 21:11
Быстро и своевременно: как доставить товары с маркетплейсов РБК и ГАЗ, 21:06
Присяжные в США признали россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях Политика, 20:43
Два Ту-160 совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями Политика, 20:40
Китай и Иран начали финализацию сделки «нефть в обмен на инвестиции» Политика, 20:30
Экономика ,  
0 

Ирландия закрыла программу «золотых виз»

Ирландия закрыла программу «золотых виз» для иммигрантов-миллионеров
Власти Ирландии заявили, что решение закрыть программу было принято с учетом исследования Еврокомиссии. Она пользуется большой популярностью у китайцев
Вид на Дублин
Вид на Дублин (Фото: Cezary Kowalski / Global Look Press)

В Ирландии перестала действовать программа «золотых виз», позволяющая богатым иммигрантам посещать страну, заявил министр юстиции Саймон Харрис, сообщает Reuters.

«Золотая виза» гарантирует вид на жительство. Для того чтобы ее приобрести, иностранцы должны были инвестировать не менее €1 млн в местную экономику. Ирландская программа для инвесторов-иммигрантов также предоставляла визы тем, кто жертвовал €500 тыс. на благотворительные цели. За счет этого Ирландия обеспечила инвестиции в размере более €1,2 млрд за десять лет действия программы, отметил Харрис.

Несмотря на то что эта схема не предусматривала получение паспорта, инвесторы и члены их семей могли подать заявление на получение гражданства Ирландии после пяти лет проживания в стране. Получение ирландского паспорта по стандартной натурализации занимает девять лет в статусе временного или постоянного жителя, причем один год, непосредственно перед тем, как подать документы на гражданство, — безвыездно.

Харрис уточнил, что решение закрыть программу было принято с учетом исследований, сделанных Европейской комиссией, которая в прошлом году призвала правительства стран Евросоюза прекратить программу по «продаже» гражданства инвесторам, поскольку это угрожает безопасности. В заявлении министра говорится, что будет рассмотрено около 1500 дел, ожидающих одобрения ирландской визы, — эта схема пользуется большой популярностью у инвесторов из Китая.

Как сообщило в октябре 2022 года Министерство юстиции Ирландии, за последнее десятилетие более 1500 китайских миллионеров получили вид на жительство в Ирландии по программе «золотой визы», причем большинство из них сделали это за последние пять лет. Всего министерство одобрило 1613 заявок, из которых 1511 было подано китайскими заявителями.

10 февраля Черногория закрыла программу получения гражданства за инвестиции. Она действовала с 2019 года. Чтобы стать гражданином Черногории, требовалось инвестировать в недвижимость от €250 тыс. на севере страны и от €450 тыс. — на юге, береговой линии и в Подгорице, а также внести в государственный фонд €100 тыс.

Читайте на РБК Pro
В России хотят разрешить оплачивать импорт криптой. Насколько это реально
«Он вам все провалит»: кого и почему опасно повышать — шесть типажей
Креатив «по умолчанию»: почему стоит чаще бездельничать и мечтать
Культ подхалимства: как Эстер Кроуфорд выжила в Twitter при Илоне Маске
Авторы
Теги
Мир Ландау
платное гражданство виза Ирландия
Материалы по теме
В Мьянме предложили разрешить «лояльным» гражданам носить оружие
Политика
Более 50 тыс. россиян сообщили о наличии иного гражданства или ВНЖ
Общество
Казахстан обязал приезжающих россиян иметь загранпаспорт для проживания
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter