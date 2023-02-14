Ирландия закрыла программу «золотых виз»

Власти Ирландии заявили, что решение закрыть программу было принято с учетом исследования Еврокомиссии. Она пользуется большой популярностью у китайцев

Вид на Дублин (Фото: Cezary Kowalski / Global Look Press)

В Ирландии перестала действовать программа «золотых виз», позволяющая богатым иммигрантам посещать страну, заявил министр юстиции Саймон Харрис, сообщает Reuters.

«Золотая виза» гарантирует вид на жительство. Для того чтобы ее приобрести, иностранцы должны были инвестировать не менее €1 млн в местную экономику. Ирландская программа для инвесторов-иммигрантов также предоставляла визы тем, кто жертвовал €500 тыс. на благотворительные цели. За счет этого Ирландия обеспечила инвестиции в размере более €1,2 млрд за десять лет действия программы, отметил Харрис.

Несмотря на то что эта схема не предусматривала получение паспорта, инвесторы и члены их семей могли подать заявление на получение гражданства Ирландии после пяти лет проживания в стране. Получение ирландского паспорта по стандартной натурализации занимает девять лет в статусе временного или постоянного жителя, причем один год, непосредственно перед тем, как подать документы на гражданство, — безвыездно.

Харрис уточнил, что решение закрыть программу было принято с учетом исследований, сделанных Европейской комиссией, которая в прошлом году призвала правительства стран Евросоюза прекратить программу по «продаже» гражданства инвесторам, поскольку это угрожает безопасности. В заявлении министра говорится, что будет рассмотрено около 1500 дел, ожидающих одобрения ирландской визы, — эта схема пользуется большой популярностью у инвесторов из Китая.

Как сообщило в октябре 2022 года Министерство юстиции Ирландии, за последнее десятилетие более 1500 китайских миллионеров получили вид на жительство в Ирландии по программе «золотой визы», причем большинство из них сделали это за последние пять лет. Всего министерство одобрило 1613 заявок, из которых 1511 было подано китайскими заявителями.

10 февраля Черногория закрыла программу получения гражданства за инвестиции. Она действовала с 2019 года. Чтобы стать гражданином Черногории, требовалось инвестировать в недвижимость от €250 тыс. на севере страны и от €450 тыс. — на юге, береговой линии и в Подгорице, а также внести в государственный фонд €100 тыс.