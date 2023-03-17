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В Молдавии переименовали государственный язык в румынский

Парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка в румынский
Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что решение по этому вопросу «немного запоздало». Правящая партия встретила итоги голосования криками «Браво», коммунисты и социалисты выступали против
Фото: Vladislav Culiomza / Reuters
Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Парламент Молдавии одобрил во втором, окончательном чтении законопроект, по которому название государственного языка в Конституции и других законах изменят с молдавского на румынский, передает Newsmaker.md.

За это решение проголосовали 58 депутатов из 101, для принятия проекта нужно большинство голосов присутствующих парламентариев. Депутаты правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), которая инициировала законопроект, встретили результаты голосования криками «Браво». «Поздравляю. Это голосование немного запоздало», — сказал спикер парламента Игорь Гросу.

Против законопроекта выступила фракция коммунистов и социалистов, депутаты пришли на заседание с плакатами «Конституция Молдовы: Молдова, молдаване, молдавский», «Народ суверенен. PAS — тиран». В начале заседания фракция даже предложила Они предлагали исключить законопроект из повестки, но инициатива не набрала нужного числа голосов.

Законопроект, разработанный PAS, предусматривает реализацию решения Конституционного суда от декабря 2013 года, согласно которому определение «молдавский язык» в Конституции нужно заменить на «румынский». Десять лет назад КС постановил, что Декларация независимости Молдавии, в которой говорится, что государственным языком является румынский, превалирует над Конституцией (согласно ей, государственным является «молдавский на основе латинской графики», де-юре идентичный литературному румынскому). Решение КС имело обязательную силу, но не убедило парламент принять соответствующие меры.

Предложение PAS поддержала Академия наук Молдавии, заявив, что принятие этой нормы положит конец «бесконечным ненужным дискуссиям по этому вопросу, всем спекуляциям, которые ведутся в течение нескольких десятилетий», а также повлияет на процесс европейской интеграции страны.

6 марта в Кишиневе представители социалистической и коммунистической партий и их сторонники вышли на митинг у здания Конституционного суда в защиту молдавского языка. Участники скандировали: «Мы — молдаване», «Уважайте Конституцию».

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