Академия наук Молдавии поддержала переименование языка в румынский

Академики считают, что соответствующая поправка к Конституции «положит конец бесконечным дискуссиям и улучшит имидж Молдавии в мире». В Основном законе говорится, что государственным языком республики является молдавский

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Академия наук Молдавии (АНМ) поддержала предложение партии «Действие и солидарность» (PAS) о переименовании молдавского языка в румынский в государственных документах, говорится в заявлении на ее сайте.

В академии считают, что принятие этой нормы положит конец «бесконечным ненужным дискуссиям по этому вопросу, всем спекуляциям, которые ведутся в течение нескольких десятилетий», а также «улучшит имидж Молдавии во всем мире» и обеспечило бы ее процесс европейской интеграции».

27 февраля фракция партии PAS зарегистрировала в парламенте законопроект, который предусматривает реализацию решения Конституционного суда от декабря 2013 года, согласно которому определение «молдавский язык» в Конституции нужно заменить на «румынский», передает Esp.md.

Десять лет назад КС постановил, что Декларация независимости Молдавии, в которой говорится, что государственным языком является румынский, превалирует над Конституцией (согласно Основному закону Молдавии является «молдавский на основе латинской графики», де-юре идентичный литературному румынскому).

Решение КС имело обязательную силу, но не убедило парламент принять соответствующие меры. Для внесения поправки в Конституцию нужно, чтобы 67 депутатов проголосовали за инициативу. У PAS 63 мандата в парламенте.

После вступления в должность президента Молдавии Майи Санду в 2020 году на официальном сайте президента государственный язык был изменен с молдавского на румынский.