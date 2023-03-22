Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией, однако ратифицировать ее отказались Турция и Венгрия. Анкара требует выдать членов «Рабочей партии Курдистана», а Будапешт — «большего уважения» к стране

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Риксдаг (однопалатный парламент) Швеции проголосовал за присоединение страны к НАТО, сообщает Aftonbladet. Решение было принято после шестичасовых дебатов в парламенте.

За вступление в Североатлантический альянс высказались 269 депутатов, против — 37; против выступили только Партия зеленых и Левая партия. Еще 43 парламентария не участвовали в голосовании.

Решение парламента означает, что правительство «получит зеленый свет» на присоединение Швеции к оборонному альянсу, когда все страны НАТО ратифицируют заявку Стокгольма, передает Svt.se.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией, ее ратифицировали 28 из 30 членов блока. Не поддержали включение обеих стран Турция, которая требует от Стокгольма выдать сторонников запрещенной турецким руководством «Рабочей партии Курдистана», и Венгрия. Глава венгерского Минобороны Кристоф Салай-Бобровницкий заявил, что правительство страны поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО, но хочет, чтобы к Венгрии проявляли больше уважения.

Лидер ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан провел несколько акций в Стокгольме, во время которых сжигал Коран, в знак протеста против решения Турции. Это возмутило турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Он не исключил, что может принять решение, которое должно «шокировать» Швецию. Шведский премьер Ульф Кристерссон в феврале заявил, что страна готовится к возможности вступить в Североатлантический альянс после Финляндии.

21 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что власти Швеции предприняли некоторые «позитивные шаги» для одобрения заявки Стокгольма на вступление в НАТО. Он напомнил, что в ноябре прошлого года риксдаг одобрил изменения в Конституцию, ужесточающие антитеррористическое законодательство. По его словам, за счет этих поправок в стране будет проще заводить дела против лиц, связанных с курдскими организациями и прежде всего — с «Рабочей партией Курдистана». Чавушоглу добавил, что Швеция должна принять и другие меры против терроризма. Одобрение заявки Стокгольма зависит от его действий, которые будут сделаны до саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе.