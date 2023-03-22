В ДНР создали Штаб гражданской обороны

Штаб стал межведомственным координационным органом, отвечающим за проведение мероприятий гражданской обороны в период действия особых правовых режимов, говорится в указе врио главы ДНР

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому на территории республики создан Штаб гражданской обороны, сообщается в телеграм-канале властей региона.

В документе утвержден перечень органов и организаций ДНР, входящих в постоянный состав штаба. Главой назначен первый заместитель министра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Среди членов штаба:

представитель МВД ДНР;

представитель минсвязи ДНР;

представитель минтруда ДНР;

представитель министерства угля и энергетики республики;

представитель минздрава ДНР;

представитель министерства строительства и ЖКХ ДНР и другие.

Также в штаб войдут представители стратегических организаций и предприятий: «Республиканский оператор связи», «Железные дороги Донбасса», «Вода Донбасса», Республиканская энергопоставляющая компания.

В основные задачи штаба будут входить мероприятия по гражданской обороне и защите населения Донецкой народной республики; координация деятельности органов управления и самоуправления; мобилизационных органов и др. при решении задач гражданской обороны.

Указ вступил в силу 22 марта.

В декабре прошлого года в Белгородской области начали формировать батальоны теробороны. В них решили записывать тех, кто имеет боевой опыт, но из-за возраста или здоровья не может быть призван в вооруженные силы.

В оборонном комитете Госдумы заявили, что эти формирования имеют статус добровольных, близких к «народным дружинам». Месяцем ранее ЧВК «Вагнер» объявила о создании центров подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 11 февраля заявил, что участниками территориальной самообороны стали тысячи человек. «Наши ребята готовы к выполнению любой задачи!» — отметил он.