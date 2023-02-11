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Белгородский губернатор заявил о «тысячах» членов теробороны региона

Гладков: тысячи человек вступили в белгородскую тероборону с ежедневными тренировками
Тероборона Белгородской области уже насчитывает тысячи человек, они проходят ежедневное обучение, рассказал губернатор Гладков. Формирование батальонов начали в декабре из тех, кто по возрасту или здоровью не может быть призван
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Участниками территориальной самообороны Белгородской области стали тысячи человек, заявил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале после посещения полигона.

«Тысячи жителей области ежедневно тренируются и, если будет нужно — защитят родную землю. Наши ребята готовы к выполнению любой задачи!», — написал он, отметив, что сейчас «у наших парней идет очередной этап подготовки» в виде ротных учений.

Формировать батальоны белгородской теробороны начали два месяца назад — в начале декабря, в них решили записывать тех, кто имеет боевой опыт, но из-за возраста или здоровья не может быть призван в вооруженные силы. Гладков говорил тогда, что с первых дней военной операции на Украине поступало много обращений от жителей региона с просьбами начать подготовку отрядов теробороны или самообороны.

Эти формирования имеют статус добровольных, близких к «народным дружинам», пояснили РБК в оборонном комитете Госдумы.

Месяцем ранее, в начале ноября, ЧВК «Вагнер» объявила о создании центров подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях. «Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и принять на себя первый удар в случае необходимости», — пояснил Евгений Пригожин.


Белгородский губернатор заявил о «тысячах» членов теробороны региона
Белгородский губернатор заявил о «тысячах» членов теробороны региона

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