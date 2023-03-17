Как выглядели протесты во Франции из-за пенсионной реформы. Фото и видео
В Париже несогласные с принятием законопроекта о персионной реформе, которая подразумевает постепенное повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, вышли на площадь Свободы.
Затем акция протеста переросла в столкновения с полицией; для разгона демонстрантов был применен слезоточивый газ. Протестующие переместились в близлежащие улицы, наиболее радикально настроенные из них пытались устроить новые беспорядки.
Акции прошли в других городах. Столкновения с полицией в Нанте:
Протесты в коммуне Донж на западе Франции