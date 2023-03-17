Появились кадры беспорядков и протестов во Франции после пенсионной реформы

Как выглядели протесты во Франции из-за пенсионной реформы. Фото и видео

Массовые протесты из-за повышения пенсионного возраста прошли в ряде французских городов, некоторые акции переросли в столкновения с полицейскими

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

В Париже несогласные с принятием законопроекта о персионной реформе, которая подразумевает постепенное повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, вышли на площадь Свободы.

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Фото: imago-images.de / Global Look Press

Затем акция протеста переросла в столкновения с полицией; для разгона демонстрантов был применен слезоточивый газ. Протестующие переместились в близлежащие улицы, наиболее радикально настроенные из них пытались устроить новые беспорядки.

Акции прошли в других городах. Столкновения с полицией в Нанте:

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Протесты в коммуне Донж на западе Франции

Фото: Stephane Mahe / Reuters