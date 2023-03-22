Рябков отверг возможность переговоров с США по ядерным ракетам

Рябков: сейчас не может быть и речи о любых переговорах с США о восстановлении ДСНВ

В МИДе подчеркнули, что в нынешней ситуации не может быть речи «ни о каких секретных, открытых, прямых, закрытых — любых» договоренностях по восстановлению ДСНВ. Россия приостановила участие в договоре в феврале

Сергей Рябков (Фото: МИД РФ)

Вашингтону следовало раньше договариваться с Москвой о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), сейчас же это невозможно, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в рамках Валдайского клуба, передает корреспондент РБК.

«Сейчас очень удобно выносить на публику трактовки, что Россия, извините, хлопнула дверью, когда можно было договориться. Нет, уважаемые коллеги в США, договариваться нужно было раньше. Сейчас это уже невозможно. <...> В этой ситуации не может быть и речи ни о каких секретных, открытых, прямых, закрытых — любых договоренностях, касающихся восстановления «чего-то, касающегося ДСНВ», — сказал Рябков.

Он отметил, что сейчас не может быть и речи о любых переговорах с США о восстановлении ДСНВ, к тому же «точек соприкосновения позиций России и США по теме ДСНВ нет, как нет сейчас и оснований для переговоров» по восстановлению российского участия в договоре.

Договор СНВ-3 подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году сроком на десять лет с возможностью продления еще на пять. В 2021 году он был продлен. Согласно документу, каждая сторона может иметь не более: 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок;

700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев;

800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Стороны также договорились о проведении взаимных инспекций.

Россия приостановила участие в ДСНВ в феврале, о чем объявил президент Владимир Путин. Он уточнил, что страна не выходит из договора. Решение о приостановке он объяснил тем, что США и НАТО требуют выполнять условия ДСНВ, но при этом стремятся нанести России «стратегическое поражение». В российском МИДе сообщали, что Москва продолжит соблюдать ограничения договора и обмениваться уведомлениями с США о пуске баллистических ракет, несмотря на приостановку участия в соглашении.

Госдепартамент США назвал приостановку участия в договоре «безответственным» решением. Ведомство сочло юридически некорректной приостановку участия Москвы в соглашении и отметило, что российская сторона остается связанной его условиями.

Рябков сказал, что заявления США о «несостоятельности» приостановки участия — вброс «политико-пропагандистской кампании» Вашингтона, цель которого — «принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному «просвечиванию» нашего стратегического арсенала».