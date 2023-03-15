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Военная операция на Украине ,  
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Президент Швейцарии извинился за слова о «военном угаре» вокруг Украины

Президент Швейцарии Ален Берсе извинился за слова о «военном угаре» вокруг Украины
Президент конфедерации не уточнил, кого имел в виду, когда сказал, что в Европе «в определенных кругах ощущается военный угар», но отметил, что «выбирать слова мог бы разумнее»
Ален Берсе
Ален Берсе (Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images)

Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе извинился за слова о «военном угаре», который происходит в Западной Европе и связан с Украиной. Он признал, что «выбирать слова мог бы более разумно», передает NZZ.

Во время выступления перед студентами университета Санкт-Галлена политика спросили, кого именно он имел в виду, когда в интервью NZZ сказал, что «в определенных кругах ощущается военный угар». Берсе «косвенно извинился» за выбор своих слов, «который мог бы быть разумнее». Вопрос, тем не менее, он оставил открытым.

12 марта Берсе заявил, что Франция, Германия, Нидерланды и другие страны, ожидающие от Швейцарии содействия в передаче оружия Украине, должны с уважением отнестись к ее политике нейтралитета.

Он счел неуместным заявление посла Франции Фредерика Журнеса, что своей позицией Швейцария ставит под угрозу самооборону Европы.

В разговоре с NZZ Берсе расказал, что при беседе «с многими людьми в очень многих местах по всему миру» о российской спецоперации на Украине «практически всегда доминировала точка зрения военной логики».

После этого на швейцарского политика обрушилась критика. Лидер Свободной демократической партии страны Тьерри Буркарт сравнил Берсе с немецким леворадикальным политиком и «сторонницей Путина» Сахрой Вагенкнехт, отмечает NZZ. Глава партии «Центр» Герхард Пфистер назвал слова Берсе опасными.

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«Я разделяю желание Алена Берсе положить конец кровопролитию, но не разделяю ни его анализ, ни выводы. На данный момент просто нет перспектив для переговоров», — сказал NZZ сопредседатель Социал-демократической партии Швейцарии Седрик Вермут.

Швейцария декларирует нейтральный статус и после начала военной операции на Украине отказалась поставлять оружие обоим сторонам конфликта. В то же время Берн присоединился к санкциям ЕС против России и решил соблюдать введенный западными странами потолок цен на российскую нефть.

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Швейцария президент извинение Украина
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