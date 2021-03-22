Минобороны Великобритании назвало Россию главной военной угрозой

Руководство военного ведомства Великобритании опубликовало стратегию модернизации Вооруженных сил страны, в которой назвало Россию самой большой военной угрозой. Документ Defence in a competitive age опубликован на сайте Минобороны.

«Россия продолжает представлять самую большую угрозу европейской безопасности с военной, в том числе и ядерной, точки зрения. Модернизация российских вооруженных сил, возможность интеграции всех возможностей государства и страсть к риску делает Россию искусным и непредсказуемым игроком», — считают в британском оборонном ведомстве.

«Россия имеет возможность наносить точные удары, но ее интегрированная система ПВО лишает Великобританию и союзников свободы действий. Таким образом, Россия может представлять значительную угрозу способности Великобритании <...> защищать интересы в Европе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке», — отмечается в документе.

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