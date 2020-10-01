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Боеспособность России посчитали максимальной со времен холодной войны

Эксперты из лондонского института стратегических исследований посчитали, что Россия начала модернизацию войск после грузино-осетинского конфликта 2008 года. И за последние десять лет маскимально повысила свою боеготовность
Фото:Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российские вооруженные силы сейчас наиболее боеспособны со времен окончания холодной войны. Такой вывод сделали авторы доклада «Оценка российской модернизации вооруженных сил» из лондонского Международного института стратегических исследований, пишет Bloomberg.

Эксперты сообщили, что после инвестиций и военных реформ на протяжении последних десяти лет российские войска оснащены и подготовлены значительно лучше, чем в предшествующие периоды.

«Сегодня российские вооруженные силы являются мощным военным инструментом, который Москва готова использовать или угрожать с помощью него», — говорится в докладе.

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Авторы документа утверждают, что Россия начала модернизацию войск после поражения в грузино-осетинском конфликте 2008 года. Отмечаются особые успехи Москвы в модернизации ядерного вооружения, создание Воздушно-космических войск, а также переоснащение сухопутных войск и флота.

Летом и осенью американские политики и военные издания неоднократно высказывались по поводу нового российского гиперзвукового оружия, которое представляет опасность для США и их союзников. Президент России Владимир Путин заявлял, что к разработке гиперзвуковых вооружений страну фактически подтолкнули США, которые в 2002 году вышли из Договора о противоракетной обороне.

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В апреле и июле США и Великобритания обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия — по данным космических экспертов этих стран, ракета способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите (160-2000 км).

После этого в Лондоне заявили о пересмотре оборонной политики из-за новых угроз со стороны Москвы и Пекина в космосе. По словам министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, наличие у России противоспутникового оружия ставит под угрозу мирное использование космоса.

Автор
Михаил Котляр
Россия вооруженные силы
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