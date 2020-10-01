Боеспособность России посчитали максимальной со времен холодной войны

Эксперты из лондонского института стратегических исследований посчитали, что Россия начала модернизацию войск после грузино-осетинского конфликта 2008 года. И за последние десять лет маскимально повысила свою боеготовность

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Российские вооруженные силы сейчас наиболее боеспособны со времен окончания холодной войны. Такой вывод сделали авторы доклада «Оценка российской модернизации вооруженных сил» из лондонского Международного института стратегических исследований, пишет Bloomberg.

Эксперты сообщили, что после инвестиций и военных реформ на протяжении последних десяти лет российские войска оснащены и подготовлены значительно лучше, чем в предшествующие периоды.

«Сегодня российские вооруженные силы являются мощным военным инструментом, который Москва готова использовать или угрожать с помощью него», — говорится в докладе.

Авторы документа утверждают, что Россия начала модернизацию войск после поражения в грузино-осетинском конфликте 2008 года. Отмечаются особые успехи Москвы в модернизации ядерного вооружения, создание Воздушно-космических войск, а также переоснащение сухопутных войск и флота.