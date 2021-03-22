Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
В Амстердаме на акции протеста задержали свыше 150 человек Общество, 02:20 Еврокомиссар заявил об отсутствии необходимости в «Спутнике V» в ЕС Общество, 02:00 Лавров предостерег от ущемления прав человека с помощью COVID-паспортов Политика, 01:44 Лавров заявил о санкционных «инстинктах» в США Политика, 01:43 Лавров назвал способ для России снизить риск санкций Политика, 01:25 В Болгарии начался новый локдаун Общество, 01:00 Белоруссия после запрета подготовила для «Евровидения» две новые песни Общество, 00:54 Британия объяснила прирост ядерного потенциала российскими средствами ПРО Политика, 00:36 В Марселе полиция разогнала участников несанкционированного карнавала Общество, 00:14 Месси установил рекорд по количеству матчей за «Барселону» Спорт, 00:03 Санкции Байдена затронут менее 0,5% американских поставок в Россию Экономика, 00:00 В Краснодарском крае возобновили работу рестораны и кафе Общество, 00:00 Советник Трампа раскрыл планы экс-президента по созданию своей соцсети Политика, 21 мар, 23:39 Задержанного губернатора Пензенской области доставили в Москву Политика, 21 мар, 23:18
Политика ,  
0 

Лавров предостерег от ущемления прав человека с помощью COVID-паспортов

Перед введением COVID-паспортов, в которых содержалась бы информация о прививке от коронавируса, важно все взвесить, чтобы не создавать «разделительных линий», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

«Важно дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми. Иначе будем создавать разделительные линии», — пояснил министр.

Он подчеркнул, что наличие или отсутствие сертификата о прививке не должно ущемлять права человека, в том числе во время путешествий. Лавров также напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока придерживается «весьма сдержанного подхода» в вопросе введения COVID-паспортов, не высказав окончательного мнения.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter