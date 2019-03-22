Закрытый опрос показал низкий рейтинг власти перед отставкой главы Алтая

Бердников сообщил о своей отставке в среду, 20 марта. Он заявил, что его работе на посту главы республики «наступил разумный предел». Он возглавлял регион 13 лет. Путин назначил врио главы Алтая председателя некоммерческого партнерства ГЛОНАСС Олега Хорохордина. Бердников неоднократно входил в составляемые политологами списки губернаторов, которым грозит отставка. В 2018 году его включили в «зону риска» представители «Минченко Консалтинг». В рейтинге устойчивости губернаторов в Сибирском федеральном округе он занял последнее место.
По данным исследования Mythos Production, отношение респондентов к бывшему главе республики было неоднозначным. 35% опрошенных респондентов неодобрительно отнеслись к деятельности главы республики, 32,9% придерживались нейтральной точки зрения, поддерживали его 29,2% респондентов. Более половины опрошенных — 55,5% — высказывались за смену главы республики.
Респондентов попросили рассказать, какие эмоции вызывает у них Бердников. По данным доклада, некоторые участники отметили, что относятся к нему с уважением за работу в регионе и допускают, «что его деятельность все же ограничена вышестоящими структурами власти». Часть опрошенных заявили, что личность Бердникова вызывает у них злость, раздражение, недоверие и отвращение. Негативные эмоции объяснялись «неприятным внешним видом и недопустимыми выступлениями в публичной сфере», грубостью в публичных высказываниях. Граждане республики отметили, что хотели бы, чтобы глава «был ближе к населению, отзывчив и внимателен к просьбам людей, заинтересован в решении актуальных проблем».
Опрошенные среди плюсов республики по сравнению с другими регионами назвали благоприятную экологическую обстановку, развитый туризм, состояние дорог, уровень газификации по сравнению с ближайшими регионами, высокое качество образования и природные красоты. При этом жители Алтая жаловались на сокращение природных ресурсов, в том числе площади лесных массивов из-за вырубки.
Самой острой проблемой региона его жители считают нехватку рабочих мест (о ней сказали 32,9% респондентов). Безработица связана с низким уровнем дохода населения, о котором упомянули 23,9% опрошенных. О завышенных тарифах, росте цен на услуги ЖКХ сказали 20,2% участников опроса. Также жители республики критиковали плохие дороги, проблемы в медицинской сфере, высокие цены на продукты и жилье. Чтобы решать проблемы Горного Алтая, в республике нужно развивать туризм, промышленные предприятия, собственное производство и сельское хозяйство, уверены опрошенные.
Рейтинг поддержки Владимира Путина в республике, по данным опроса социологов, составляет 46,3%. Около четверти жителей республики — 22,8% — работу президента не одобряют.
На прошлогодних президентских выборах Путина поддержали 70,6% жителей республики, занявшего второе место кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 20,6%, а лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,2%.
Деятельность правительства, по данным Mythos Production, одобряют всего 20,6% алтайцев. Деятельность Госдумы жители республики оценивают еще ниже: всего 15,6% одобрили ее, а около половины респондентов — 47,4% — высказались о ней отрицательно.
Резюмируя полученные данные, авторы исследования заявили, что дать однозначную оценку удовлетворенности текущим положением дел в республике сложно. Доли положительных и отрицательных оценок от респондентов примерно одинаковы — 51,7 и 47% соответственно.
Сравнительно низкие рейтинги федеральной и региональной власти — следствие действий прежнего главы, сказал РБК политолог Константин Калачев. У Хорохордина есть шанс исправить ситуацию. «При ярко выраженном запросе на обновление новичок получает кредит доверия автоматом, — считает эксперт. — Особенно если он не похож на предыдущего главу». Дальше, уверен политолог, все зависит от его действий. «Будет делать перезагрузку или оставит все как есть? Тут и возникают риски. Если он решит всех поменять, то под угрозой управляемость. Если оставить как есть, то в чем новизна?» — заметил Калачев.