Закрытый опрос показал низкий рейтинг власти перед отставкой главы Алтая

Перед выборами в Заксобрание Алтая, где на этой неделе сменился губернатор, закрытый соцопрос показал низкие рейтинги федеральной и региональной власти. Уволенного губернатора Бердникова жители критиковали за грубость

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Злость и раздражение»

В начале 2019 года компания Mythos Production по заказу «Единой России» провела комплексное исследование ситуации в Республике Алтай, рассказал РБК близкий к региональным властям источник. РБК ознакомился с докладом по мотивам исследования, проведенного незадолго до отставки губернатора республики Александра Бердникова.

Опрос провели среди тысячи респондентов старше 18 лет с 10 по 18 февраля текущего года. Авторы исследования проводили массовые опросы и работали с фокус-группами. Участников спрашивали о текущей ситуации в регионе, отношении к президенту Владимиру Путину, правительству, Госдуме, республиканскому госсобранию, партиям и к тогда еще не ушедшему в отставку главе Алтая Бердникову.

Источник в «Единой России» подтвердил РБК, что исследование заказывали в преддверии выборов в Заксобрание Республики Алтай, которые состоятся в единый день голосования в сентябре 2019 года. Партии нужна актуальная социология и понимание ситуации в регионе, на основе полученных данных будет строиться предвыборная стратегия «Единой России», подчеркнул собеседник. Республика Алтай — только один из регионов, где партия заказывала подобное исследование в преддверии выборов в заксобрание, уточнил он. В пресс-службе «Единой России» от комментариев отказались.