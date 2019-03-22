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Новый глава Алтая Олег Хорохордин — РБК: Соцсети буду вести активно и с пользой для жителей республики
Назначенный 20 марта врио главы Алтая Олег Хорохордин в своем первом блиц-интервью рассказал РБК о знакомстве с предшественником, планах по развитию туризма и отпусках, проведенных в республике
Олег Хорохордин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В среду, 20 марта, президент Владимир Путин назначил чиновника аппарата правительства Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. До отъезда в Горно-Алтайск тот в блиц-интервью РБК рассказал об отношении к планам объединения с Алтайским краем, как планирует выводить Алтай из отсталых регионов и как будет решать конфликт предыдущего руководства со Сбербанком.

— Знакомы ли вы со своим предшественником Александром Бердниковым?

— С Бердниковым мы знакомы с 2006 года. Это тот период, когда я начинал работать в администрации президента и по своему функционалу посещал несколько регионов, в том числе Республику Алтай.

Около четырех лет назад, когда я уже работал в правительстве, мы провели большую конференцию по биотехнологиям. Я курировал тогда ряд оргвопросов, после чего состоялось открытие инжинирингового центра в Алтайском госуниверситете с участием ряда федеральных профильных министерств, фонда «Сколково», Российской венчурной компании. В составе этой же делегации мы вместе с Александром Бердниковым открывали в селе Майма (пригород Горно-Алтайска) завод «Биотехнологии», на котором реализовали технологию производства высокобелковой протеиновой пищевой добавки из шрота (отходов от производства подсолнечного масла).

— Планируете ли вы выдвинуть Бердникова в Совет Федерации?

— Как вы знаете, я только приступаю к работе, поэтому считаю важным не торопить события. По крайней мере сейчас говорить об этом преждевременно.

— Команду предшественника менять будете?

— Скажу честно: со многими я даже не знаком, поэтому давать какие-то прогнозы или объявлять о тех или иных кадровых решениях преждевременно.

— Сенатор от Алтая Владимир Полетаев говорил РБК, что вы часто проводите отпуск в республике.

— Я люблю Горный Алтай, сам родом из соседнего Алтайского края, и не было ни одного года, чтобы я не ездил в республику. Со школьных лет проводил здесь часть каникул, а позже и отпусков. Еще в школе принимал участие в археологических раскопках в Чемальском районе в группе студентов и старшеклассников-абитуриентов, это было необычно и интересно.

Кто такой Олег Хорохордин

Олег Хорохордин — уроженец села Глушинка Алтайского края. До начала 2000-х работал на разных предприятиях края, возглавлял торговый дом «Алтайэнергострой». В 1999 году окончил Алтайскую академию экономики и права, в 2002–2006-м работал в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, с 2006 по 2011 год — в управлении по внутренней политике администрации президента. С 2012-го возглавляет совет федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС», совмещая это с работой в секретариате вице-премьера Аркадия Дворковича и его преемника на этом посту Максима Акимова.

В 2018 году Хорохордин принял участие во втором потоке подготовки президентского кадрового резерва РАНХиГС — программы подготовки губернаторов.

— Говорят, есть негласное соперничество между жителями Республики Алтай и соседнего Алтайского края. Не ждете ли недовольства, из-за того что республику возглавил выходец из Алтайского края?

— У меня хорошие отношения с руководством края — как с действующим главой Виктором Томенко, так и с предыдущим губернатором Александром Карлиным. Никакого соперничества, на мой взгляд, быть не должно. Мы два отдельных самостоятельных субъекта, но ничего не мешает нам выстраивать взаимовыгодное и дружеское сотрудничество. Причем не только с Алтайским краем, но и с другими соседними регионами — Кемеровской областью, Тувой и Хакасией.

— Что вы думаете об идее объединения алтайских регионов?

— Тема объединения регионов, насколько я знаю, была закрыта [президентом Владимиром Путиным на большой пресс-конференции] еще несколько лет назад. Этого вопроса нет ни в федеральной повестке, ни в моих планах как руководителя.

— Политологи называют республику бедным и отсталым регионом с большим количеством проблем. Как вы планируете эти проблемы решать?

— Основные проблемы — безработица и низкие доходы населения. При этом сегодня Республика Алтай обладает огромным туристическим и рекреационным потенциалом, который необходимо продолжать развивать в комплексе с инновационными и инфраструктурными преобразованиями. Это позволит создать необходимые рабочие места, привлечь инвестиции и, соответственно, повысить доходную часть бюджета и постепенно снизить уровень дотационности.

Обращаю особое внимание: развитие республики должно происходить без ущерба уникальным природным объектам, экологии и святыням Алтая. Я уже встретился с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой. У Ростуризма есть большие планы по комплексному развитию внутреннего туризма на территории страны, и Республика Алтай в первых рядах. Мы обязательно разработаем туристическую стратегию, в которой в том числе будут отражены форматы привлечения инвесторов и поэтапный план совместной работы.

— Недавно в адрес алтайских властей и вашего предшественника звучала критика от зампреда Сбербанка Станислава Кузнецова за срыв строительства горнолыжного курорта «Манжерок» и туристического сезона. Как будете с этим разбираться?

— Это будет одна из моих следующих встреч. Мы знакомы с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. В этом вопросе нужно разобраться спокойно, без эмоций и реализовать проект до конца. Я не готов сказать о сроках окончания строительства, но эту проблему мы обязательно решим.

— Судя по вашей биографии, у вас не очень большой опыт в публичной политике. Не станет ли это для вас проблемой на новой должности?

— Это дело наживное. Публичности не было, поскольку моя предыдущая работа этого не предполагала. Проблемой это не станет точно: в ближайшее время займусь социальными сетями, обещаю вести их очень активно и, самое главное, с пользой для жителей республики.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Маргарита Грошева
Теги: Республика Алтай, смена губернаторов, интервью
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