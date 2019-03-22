— Сенатор от Алтая Владимир Полетаев говорил РБК, что вы часто проводите отпуск в республике.
— Я люблю Горный Алтай, сам родом из соседнего Алтайского края, и не было ни одного года, чтобы я не ездил в республику. Со школьных лет проводил здесь часть каникул, а позже и отпусков. Еще в школе принимал участие в археологических раскопках в Чемальском районе в группе студентов и старшеклассников-абитуриентов, это было необычно и интересно.
Кто такой Олег Хорохордин
Олег Хорохордин — уроженец села Глушинка Алтайского края. До начала 2000-х работал на разных предприятиях края, возглавлял торговый дом «Алтайэнергострой». В 1999 году окончил Алтайскую академию экономики и права, в 2002–2006-м работал в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, с 2006 по 2011 год — в управлении по внутренней политике администрации президента. С 2012-го возглавляет совет федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС», совмещая это с работой в секретариате вице-премьера Аркадия Дворковича и его преемника на этом посту Максима Акимова.
В 2018 году Хорохордин принял участие во втором потоке подготовки президентского кадрового резерва РАНХиГС — программы подготовки губернаторов.
— Говорят, есть негласное соперничество между жителями Республики Алтай и соседнего Алтайского края. Не ждете ли недовольства, из-за того что республику возглавил выходец из Алтайского края?
— У меня хорошие отношения с руководством края — как с действующим главой Виктором Томенко, так и с предыдущим губернатором Александром Карлиным. Никакого соперничества, на мой взгляд, быть не должно. Мы два отдельных самостоятельных субъекта, но ничего не мешает нам выстраивать взаимовыгодное и дружеское сотрудничество. Причем не только с Алтайским краем, но и с другими соседними регионами — Кемеровской областью, Тувой и Хакасией.
— Что вы думаете об идее объединения алтайских регионов?
— Тема объединения регионов, насколько я знаю, была закрыта [президентом Владимиром Путиным на большой пресс-конференции] еще несколько лет назад. Этого вопроса нет ни в федеральной повестке, ни в моих планах как руководителя.
— Политологи называют республику бедным и отсталым регионом с большим количеством проблем. Как вы планируете эти проблемы решать?
— Основные проблемы — безработица и низкие доходы населения. При этом сегодня Республика Алтай обладает огромным туристическим и рекреационным потенциалом, который необходимо продолжать развивать в комплексе с инновационными и инфраструктурными преобразованиями. Это позволит создать необходимые рабочие места, привлечь инвестиции и, соответственно, повысить доходную часть бюджета и постепенно снизить уровень дотационности.
Обращаю особое внимание: развитие республики должно происходить без ущерба уникальным природным объектам, экологии и святыням Алтая. Я уже встретился с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой. У Ростуризма есть большие планы по комплексному развитию внутреннего туризма на территории страны, и Республика Алтай в первых рядах. Мы обязательно разработаем туристическую стратегию, в которой в том числе будут отражены форматы привлечения инвесторов и поэтапный план совместной работы.
— Недавно в адрес алтайских властей и вашего предшественника звучала критика от зампреда Сбербанка Станислава Кузнецова за срыв строительства горнолыжного курорта «Манжерок» и туристического сезона. Как будете с этим разбираться?
— Это будет одна из моих следующих встреч. Мы знакомы с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. В этом вопросе нужно разобраться спокойно, без эмоций и реализовать проект до конца. Я не готов сказать о сроках окончания строительства, но эту проблему мы обязательно решим.
— Судя по вашей биографии, у вас не очень большой опыт в публичной политике. Не станет ли это для вас проблемой на новой должности?
— Это дело наживное. Публичности не было, поскольку моя предыдущая работа этого не предполагала. Проблемой это не станет точно: в ближайшее время займусь социальными сетями, обещаю вести их очень активно и, самое главное, с пользой для жителей республики.