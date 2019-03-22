Соцсети буду вести активно и с пользой для жителей республики

Новый глава Алтая Олег Хорохордин — РБК: Соцсети буду вести активно и с пользой для жителей республики

Назначенный 20 марта врио главы Алтая Олег Хорохордин в своем первом блиц-интервью рассказал РБК о знакомстве с предшественником, планах по развитию туризма и отпусках, проведенных в республике

Олег Хорохордин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В среду, 20 марта, президент Владимир Путин назначил чиновника аппарата правительства Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. До отъезда в Горно-Алтайск тот в блиц-интервью РБК рассказал об отношении к планам объединения с Алтайским краем, как планирует выводить Алтай из отсталых регионов и как будет решать конфликт предыдущего руководства со Сбербанком.

— Знакомы ли вы со своим предшественником Александром Бердниковым?

— С Бердниковым мы знакомы с 2006 года. Это тот период, когда я начинал работать в администрации президента и по своему функционалу посещал несколько регионов, в том числе Республику Алтай.

Около четырех лет назад, когда я уже работал в правительстве, мы провели большую конференцию по биотехнологиям. Я курировал тогда ряд оргвопросов, после чего состоялось открытие инжинирингового центра в Алтайском госуниверситете с участием ряда федеральных профильных министерств, фонда «Сколково», Российской венчурной компании. В составе этой же делегации мы вместе с Александром Бердниковым открывали в селе Майма (пригород Горно-Алтайска) завод «Биотехнологии», на котором реализовали технологию производства высокобелковой протеиновой пищевой добавки из шрота (отходов от производства подсолнечного масла).

— Планируете ли вы выдвинуть Бердникова в Совет Федерации?

— Как вы знаете, я только приступаю к работе, поэтому считаю важным не торопить события. По крайней мере сейчас говорить об этом преждевременно.

— Команду предшественника менять будете?

— Скажу честно: со многими я даже не знаком, поэтому давать какие-то прогнозы или объявлять о тех или иных кадровых решениях преждевременно.