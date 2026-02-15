В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве пояснили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
Ранее московский аэропорт Внуково начал прием и отправку рейсов по согласованию с ответственными органами. Решение приняли из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В Росавиации предупреждали о возможных корректировках в расписании части рейсов.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»