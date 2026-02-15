В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Ранее московский аэропорт Внуково начал прием и отправку рейсов по согласованию с ответственными органами. Решение приняли из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В Росавиации предупреждали о возможных корректировках в расписании части рейсов.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.