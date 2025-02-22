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Военная операция на Украине ,  
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Nikkei узнало о плане G7 надавить на Китай из-за России

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Военная операция на Украине
Заявление G7 будет приурочено к третьей годовщине начала боев на Украине. Китай заявлял, что не оказывает военную помощь ни одной из сторон конфликта
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Страны G7 в понедельник, 24 февраля, выпустят заявление к третьей годовщине начала боев на Украине, в котором призовут Китай «прекратить поддержку российской военной машины», сообщает Nikkei со ссылкой на источник, знакомый с проектом документа.

Помимо того, государства «Группы семи» осудят Северную Корею и Иран за предоставление «военной помощи» российской стороне, пишет издание.

G7 прежде уже обвиняла Пекин в поддержке Москвы и передаче товаров двойного назначения, которые «позволяют» России продолжать военные действия, и предупреждала китайскую сторону о новых санкциях. Ряд китайских компаний уже попали в санкционные списки Евросоюза и США за поставку в Россию полупроводниковых чипов.

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Политика
Фото:Олег Никишин / Getty Images

Пекин эти обвинения отверг, заявив, что не оказывает военную помощь ни одной из сторон конфликта и тщательно контролирует экспорт товаров двойного назначения. Там подчеркнули, что выступают за все усилия, направленные на достижение мира. МИД России неоднократно называл заявления о помощи Китая дезинформацией, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что ему «нечего добавить» к позиции китайской стороны.

Западные государства заявляли, что Иран поставляет России беспилотники; предыдущая американская администрация говорила о планах Москвы закупить у Тегерана баллистические ракеты. И Россия, и Иран эти сведения отвергали. При этом в ноябре 2022 года иранские власти признали, что передали российской стороне партию дронов до начала военной операции на Украине.

Что касается Северной Кореи, власти Южной Кореи, США и Украины, ссылаясь на спутниковые снимки и другие разведданные, сообщали о переброске военных КНДР в Россию для участия в боях против украинских войск. Российский президент Владимир Путин в прошлом октябре заявил, что, если снимки есть, «значит, они чего-то отражают», а также напомнил о ст. 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, которая предполагает оказание военной помощи в случае вооруженного нападения. Кремль не комментировал данные о переброске и перемещении северокорейских войск.

В ноябре 2024 года северокорейский МИД подтвердил оказание России военной помощи в конфликте, не уточнив деталей. В начале февраля лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что армия его страны будет «неизменно поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности».

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G7 Китай Иран Северная Корея КНДР военная помощь Украина
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