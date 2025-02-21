Bloomberg узнал об отказе G7 от призыва ужесточить потолок цен на нефть
Страны «Большой семерки» «изо всех сил пытаются» согласовать проект коммюнике по случаю трехлетней годовщины конфликта на Украине, первоначальный проект был «значительно смягчен», заявили Bloomberg дипломаты, знакомые с ходом переговоров. Агентство также ознакомилось с проектом коммюнике от 19 февраля.
Так, из новой версии заявления убрали упоминание о том, что участники объединения поручат своим министрам финансов «ограничить или скорректировать предельные цены на российскую нефть в попытке подтолкнуть Москву к переговорам». Подобная формулировка была включена в проект коммюнике от 18 февраля, сообщал Bloomberg.
Потолок цен на нефть страны G7 ввели в декабре 2022 года, он составляет $60 за баррель. В феврале 2023-го стали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. Компаниям из стран G7 запрещено оказывать услуги по транспортировке и страховке российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются по цене выше, чем установлено лимитом.
Президент Владимир Путин в ответ на эти меры ввел запрет на экспорт из России нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют ценовым ограничениям. Документ действует до 30 июня.
В последней версии заявления «Большой семерки», с которой ознакомилось агентство, говорится, что «надежные гарантии безопасности и интеграция Украины в ЕС будут иметь решающее значение для обеспечения прочного мира, который предотвратит будущую агрессию».
Bloomberg отмечает, что эти формулировки смягчили: в предыдущем варианте был призыв к миру, «который не поощряет агрессию и не дает права на будущие войны», посредством «долговременных гарантий безопасности для Украины, размещения войск и ресурсов на местах, в сочетании с надежным международным контролем за соблюдением согласованных линий».
Financial Times до этого писала, что США выступают против того, чтобы Россию называли «агрессором» в заявлении G7. Собеседники Bloomberg подчеркнули, что переговоры по согласованию текста коммюнике продолжатся и возможны последующие изменения.
Как писал Reuters, США в этом году не станут соавтором резолюции ООН, посвященной годовщине начала боев, подтверждающей приверженность территориальной целостности Украины, в которой осуждается «российская агрессия».
В прошлогоднем совместном коммюнике стран G7 слово «агрессия» по отношению к действиям России применялось пять раз.
Российский президент Владимир Путин говорил, что агрессию проявил Киев: «Украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию еще против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик до того, как они вошли в состав Российской Федерации».
Читайте РБК в Telegram.
США больше не хотят считать Россию «агрессором»
Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов
Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США
Глава Renault не исключил возвращения в Россию
Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты
Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья
Какие западные автомарки могут вернуться в Россию
Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской