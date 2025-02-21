Bloomberg узнал об отказе G7 от призыва ужесточить потолок цен на нефть

Из новой версии коммюнике G7 по случаю годовщины боев на Украине убрали заявление о пересмотре потолка цен на российскую нефть, пишет Bloomberg. Также смягчили другие формулировки, например, о размещении войск

Страны «Большой семерки» «изо всех сил пытаются» согласовать проект коммюнике по случаю трехлетней годовщины конфликта на Украине, первоначальный проект был «значительно смягчен», заявили Bloomberg дипломаты, знакомые с ходом переговоров. Агентство также ознакомилось с проектом коммюнике от 19 февраля.

Так, из новой версии заявления убрали упоминание о том, что участники объединения поручат своим министрам финансов «ограничить или скорректировать предельные цены на российскую нефть в попытке подтолкнуть Москву к переговорам». Подобная формулировка была включена в проект коммюнике от 18 февраля, сообщал Bloomberg.

Потолок цен на нефть страны G7 ввели в декабре 2022 года, он составляет $60 за баррель. В феврале 2023-го стали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. Компаниям из стран G7 запрещено оказывать услуги по транспортировке и страховке российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются по цене выше, чем установлено лимитом. Президент Владимир Путин в ответ на эти меры ввел запрет на экспорт из России нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют ценовым ограничениям. Документ действует до 30 июня.

В последней версии заявления «Большой семерки», с которой ознакомилось агентство, говорится, что «надежные гарантии безопасности и интеграция Украины в ЕС будут иметь решающее значение для обеспечения прочного мира, который предотвратит будущую агрессию».

Bloomberg отмечает, что эти формулировки смягчили: в предыдущем варианте был призыв к миру, «который не поощряет агрессию и не дает права на будущие войны», посредством «долговременных гарантий безопасности для Украины, размещения войск и ресурсов на местах, в сочетании с надежным международным контролем за соблюдением согласованных линий».

Financial Times до этого писала, что США выступают против того, чтобы Россию называли «агрессором» в заявлении G7. Собеседники Bloomberg подчеркнули, что переговоры по согласованию текста коммюнике продолжатся и возможны последующие изменения.

Как писал Reuters, США в этом году не станут соавтором резолюции ООН, посвященной годовщине начала боев, подтверждающей приверженность территориальной целостности Украины, в которой осуждается «российская агрессия».

В прошлогоднем совместном коммюнике стран G7 слово «агрессия» по отношению к действиям России применялось пять раз.

Российский президент Владимир Путин говорил, что агрессию проявил Киев: «Украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию еще против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик до того, как они вошли в состав Российской Федерации».