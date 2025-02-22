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Военная операция на Украине ,  
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США ужесточили условия сделки об ископаемых с Украиной

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
США в рамках сделки с Украиной предлагают создать фонд, который на 100% будет принадлежать американцам. Предполагается, что туда пойдут доходы от украинских минералов, нефти и газа, а также портов и другой инфраструктуры
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

В пятницу, 21 февраля, США передали Украине новую версию проекта соглашения о добыче полезных ископаемых, некоторые условия оказались более жесткими, чем в предыдущем варианте, сообщает The New York Times со ссылкой на документ. Это подтверждает украинское издание NV, ссылаясь на пятерых человек, работающих над новой редакцией.

Документ предусматривает отказ Украины от половины получаемых доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры, пишет NYT (при этом, согласно NV, сделка не охватывает порты). То же требование содержалось и в предыдущей версии от 14 февраля. В новом варианте уточняется, что доходы направят в фонд, который на 100% будет принадлежать США. Украина должна будет делать взносы в этот фонд, пока его объем не достигнет $500 млрд.

По данным NV, взносы сторон будут распределены в соотношении два к одному: украинская сторона внесет две трети будущими поступлениями от добычи, а американская — треть, которую уже предоставила в виде оружия. Украина предлагает пересмотреть объем фонда и закрепить договоренность о том, что его средства будут использованы исключительно для инвестиций в стране.

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В предыдущем варианте $500 млрд не упоминались, отмечает NYT, однако президент США Дональд Трамп оценивал в эту сумму обязательства Киева перед Вашингтоном. Не уточняется, касается ли она уже оказанной военной и финансовой помощи США, или будет распространяться и на будущую поддержку.

Новый проект включает пункты о доходах с территорий, которые контролирует Россия — в том случае, если Украине удастся их вернуть. Предполагается, что доля поступающих в фонд доходов с этих земель составит 66%, пишет NYT. Также в документе говорится, что Соединенные Штаты могут реинвестировать часть поступлений в послевоенное восстановление Украины.

В соглашении при этом не говорится, какие гарантии безопасности США готовы предоставить Украине. Этот пункт отсутствовал и в первом варианте проекта.

Киев и Вашингтон работают над соглашением несколько дней, для его обсуждения в украинскую столицу приезжали глава Минфин США Скотт Бессент и спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Telegraph писал, что изначальная версия документа фактически предусматривала «экономическую колонизацию» Украины. После того как Зеленский публично отклонил первый вариант, отметив, что в нем ничего нет о гарантиях безопасности, Трамп обрушился на президента с резкой критикой и пригрозил проблемами при повторном отказе. По данным Reuters, США рассматривают отключение Украины от Starlink в этом случае.

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сделка США Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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