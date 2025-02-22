В Германии заподозрили диверсию на третьем корабле ВМС

Неизвестные попытались залить отработанное масло в систему питьевого водоснабжения фрегата Hessen, но это вовремя заметил офицер ВМС, большой ущерб удалось предотвратить

Фрегат Hessen (Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Global Look Press)

Власти Германии подозревают диверсию на фрегате Hessen, который считается одним из флагманов ВМС страны, говорится в совместном расследовании Süddeutsche Zeitung и медиакомпаний WDR и NDR.

В четверг, 20 февраля, неизвестные попытались залить десятки литров отработанного масла в систему питьевого водоснабжения корабля, чтобы помешать ему снова выйти в море. Сейчас фрегат находится на военно-морской базе Хеппенсер-Гроден в городе Вильгельмсхафен (Нижняя Саксония) для ремонтных работ. По данным изданий, большой ущерб удалось предотвратить: попытку вовремя заметил офицер ВМС.

Süddeutsche Zeitung пишет, что заполнить резервуары пресной водой поручили сторонней компании из Нижней Саксонии, источники исключают, что масло добавили в воду случайно. В компании (ее название не приводится) не стали комментировать произошедшее.

В полиции Вильгельмсхафена сообщили, что вместе с вооруженными силами расследуют «инцидент с участием военного корабля».

Фрегат Hessen — корабль класса Sachsen, построенный судостроительной фирмой Nordseewerke в начале 2000-х. Он поступил на вооружение ВМС 21 апреля 2006 года. Длина фрегата составляет 143 м, корабль среди прочего оснащен зенитными ракетами, которые могут использоваться для отражения атак с воздуха. В 2024 году Hessen участвовал в операции против йеменских хуситов в Красном море.

Это третий подобный случай за месяц. В начале февраля неизвестные засыпали в двигатель корвета Emden несколько десятков килограммов металлической стружки. Позднее на минно-искательном корабле ВМС Германии, находившемся на ремонте в порту Ростока, перерезали кабельные жгуты.

Главком ВМС вице-адмирал Ян Кристиан Каак говорил 11 февраля, что диверсанты повредили несколько кораблей, также власти зафиксировали случаи проникновения на военно-морские базы с суши и моря. Он заверил, что на верфях «приняты соответствующие меры».