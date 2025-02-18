Прокуратура в ФРГ заподозрила диверсию на корабле ВМС
Прокуратура немецкого города Росток начала расследование по подозрению в диверсии на минно-искательном корабле Военно-морских сил (ВМС) Германии. Об этом сообщает Der Spiegel.
Во время нахождения судна на ремонте на верфи Tamsen в порту Ростока, по данным издания, были обнаружены перерезанные кабельные жгуты, расположенные за внешними люками корабля.
Представитель прокуратуры подтвердил изданию, что ведется следствие по делу о возможных диверсионных действиях в отношении оборонных средств. Подробности инцидента не разглашаются в интересах безопасности.
Эксперты исключили версию кражи кабелей, что усиливает подозрения в диверсии. Верфь в Ростоке регулярно обслуживает корабли ВМС и Федеральной полиции Германии.
Немецкая прокуратура также ведет расследование по факту возможной диверсии на новом корвете ВМС Германии Emden, в двигатель которого неизвестные засыпали несколько десятков килограммов металлической стружки.
Повреждение обнаружили незадолго до первого спуска судна на воду, на верфи компании Blohm+Voss в Гамбурге. Личности причастных к инциденту пока не установлены, расследование ведет земельное ведомство полиции.
Корвет Emden входит в серию из пяти кораблей класса K130, заказанных бундесвером на сумму €2 млрд. Их строительство возглавляет судостроительная группа Naval Vessels Lürssen (NVL), работы ведутся на нескольких верфях в Северной Германии, включая Blohm+Voss.
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