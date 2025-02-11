 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В двигатель нового корвета в Германии неизвестные засыпали стружку

Корвет &laquo;Emden&raquo;
Корвет «Emden» (Фото: Nico Theska / Bundeswehr)

Немецкая прокуратура расследует попытку диверсии на новом корвете военно-морских сил Германии Emden после того, как неизвестные засыпали в двигатель корабля несколько десятков килограммов металлической стружки. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Металлическую стружку в двигателе корабля, предназначенного для наблюдения за морским пространством, обнаружили незадолго до первого спуска на воду на верфи судостроительной компании Blohm+Voss, базирующейся в Гамбурге.

Кто стоит за диверсией, пока неизвестно. По факту инцидента земельное ведомство полиции проводит проверку. Расследование журналисты газеты проводят совместно с корреспондентами телеканалов WDR и NDR.

Ранее бундесвер заказал в общей сложности пять новых корветов класса 130 общей ценой €2 млрд. Строительство кораблей осуществляется под руководством судостроительной группы Naval Vessels Lürssen (NVL) из Бремена на нескольких верфях в Северной Германии, в том числе в верфях дочерней компании Blohm+Voss в Гамбурге.

Читайте РБК в Telegram.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Теги
Германия диверсия расследование корабль
Материалы по теме
В Германии нашли секретный ангар, построенный советскими военнопленными
Политика
В Германии на 20% за год выросло количество нападений на должностных лиц
Политика
Прокуратура в ФРГ заподозрила шпионаж из-за полета дронов над промпарком
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 17:37
Мирра Андреева проиграла во втором круге крупного турнира в ДохеСпорт, 19:29
Андрей Шевченко заявил, что Кахи Каладзе для него не существуетСпорт, 19:22
В двигатель нового корвета в Германии неизвестные засыпали стружкуОбщество, 19:13
Президент Pride Fitness: «Будущее — за VR и ментальным фитнесом»Отрасли, 19:11
Госдума вывела генерала Гурулева из состава комитета по оборонеПолитика, 19:06
Каллас заявила об обязательном участии Европы в соглашении по УкраинеПолитика, 19:00
Чемпиона России по легкой атлетике приговорили к 3,5 годам за кражуСпорт, 18:56
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Зеленский заявил о планах обменяться территориями с РоссиейПолитика, 18:52
Поставщик аккумуляторов для Tesla подал заявку на листинг в ГонконгеИнвестиции, 18:47
Московская биржа ускорит запуск торгов в выходные дниФинансы, 18:45
В Курской области уволился третий заместитель ХинштейнаПолитика, 18:37
В Курской области саперы МЧС обезвредили крылатую ракетуОбщество, 18:35
США, Британия и Австралия ввели санкции против Zservers и двух россиянПолитика, 18:30
Эксперты РБК спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21%Инвестиции, 18:30