В двигатель нового корвета в Германии неизвестные засыпали стружку

Корвет «Emden» (Фото: Nico Theska / Bundeswehr)

Немецкая прокуратура расследует попытку диверсии на новом корвете военно-морских сил Германии Emden после того, как неизвестные засыпали в двигатель корабля несколько десятков килограммов металлической стружки. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Металлическую стружку в двигателе корабля, предназначенного для наблюдения за морским пространством, обнаружили незадолго до первого спуска на воду на верфи судостроительной компании Blohm+Voss, базирующейся в Гамбурге.

Кто стоит за диверсией, пока неизвестно. По факту инцидента земельное ведомство полиции проводит проверку. Расследование журналисты газеты проводят совместно с корреспондентами телеканалов WDR и NDR.

Ранее бундесвер заказал в общей сложности пять новых корветов класса 130 общей ценой €2 млрд. Строительство кораблей осуществляется под руководством судостроительной группы Naval Vessels Lürssen (NVL) из Бремена на нескольких верфях в Северной Германии, в том числе в верфях дочерней компании Blohm+Voss в Гамбурге.