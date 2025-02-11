В двигатель нового корвета в Германии неизвестные засыпали стружку
Немецкая прокуратура расследует попытку диверсии на новом корвете военно-морских сил Германии Emden после того, как неизвестные засыпали в двигатель корабля несколько десятков килограммов металлической стружки. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Металлическую стружку в двигателе корабля, предназначенного для наблюдения за морским пространством, обнаружили незадолго до первого спуска на воду на верфи судостроительной компании Blohm+Voss, базирующейся в Гамбурге.
Кто стоит за диверсией, пока неизвестно. По факту инцидента земельное ведомство полиции проводит проверку. Расследование журналисты газеты проводят совместно с корреспондентами телеканалов WDR и NDR.
Ранее бундесвер заказал в общей сложности пять новых корветов класса 130 общей ценой €2 млрд. Строительство кораблей осуществляется под руководством судостроительной группы Naval Vessels Lürssen (NVL) из Бремена на нескольких верфях в Северной Германии, в том числе в верфях дочерней компании Blohm+Voss в Гамбурге.
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