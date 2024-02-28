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Немецкий фрегат Hessen обстрелял БПЛА союзников в Красном море

Минобороны Германии: фрегат Hessen обстрелял БПЛА союзников в Красном море
Находящийся в Красном море фрегат бундесвера Hessen обстрелял беспилотник одной из стран-союзниц, сообщили в Минобороны ФРГ. Чей именно был БПЛА, там не уточнили, однако отметили, что тот не получил повреждений
Фрегат Hessen
Фрегат Hessen (Фото: David Hecker / Getty Images)

Немецкий фрегат Hessen, находящийся в Красном море в составе западной коалиции, противостоящей йеменским хуситам, обстрелял беспилотник одной из стран-союзниц. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле, передает Welt.

По его словам, беспилотник, который немецкие моряки изначально не смогли идентифицировать, был обстрелян утром 28 февраля. Дрон не получил повреждений в результате обстрела.

Представитель Минобороны добавил, что перед обстрелом Hessen запросил все союзные страны и ни одна из них не сообщила о наличии собственного беспилотника в районе боевых действий. Только позже выяснилось, что это был союзный БПЛА, однако чей именно, Штемпфле не уточнил.

Как отмечает Welt, в основном в Красном море действуют американские беспилотники. Газета ссылается на отраслевой портал Augengeradeaus, согласно данным которого атаке подвергся американский дрон типа MQ-9 Reaper, который совершал полет без включенного транспондера для идентификации и без ведома оперативных штабов на военных кораблях других стран.

Фрегат Hessen — третий и последний корабль класса Sachsen, построенный судостроительной Nordseewerke в начале 2000-х. Он принимал участие во многочисленных учениях НАТО, а также входил в состав оперативной морской группы, развернутой в поддержку временных сил ООН в Ливане в 2008 году.

В феврале министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Hessen отправился из порта Вильгельмсхафен в Германии для участия в операции союзников в Красном море. По данным Минобороны ФРГ, на борту судна находятся около 240 военных. DPA накануне сообщило, что фрегат отразил первую атаку йеменских мятежников, уничтожив две авиационные цели.

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После начала конфликта Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года хуситы объявили о намерении атаковать корабли и суда, связанные с еврейским государством. Однако ударам подверглись также коммерческие суда третьих стран. Все оказались вынуждены выбирать обходные маршруты.

С декабря международная коалиция во главе с США объявила о проведении в регионе операции «Страж процветания» в целях обеспечения безопасности судов. С тех пор авиация союзников неоднократно атаковала военные объекты хуситов на территории Йемена.

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Немецкий фрегат Hessen обстрелял БПЛА союзников в Красном море
Немецкий фрегат Hessen обстрелял БПЛА союзников в Красном море

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия Йемен хуситы обстрел беспилотники Красное море
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