Немецкий фрегат Hessen обстрелял БПЛА союзников в Красном море

Находящийся в Красном море фрегат бундесвера Hessen обстрелял беспилотник одной из стран-союзниц, сообщили в Минобороны ФРГ. Чей именно был БПЛА, там не уточнили, однако отметили, что тот не получил повреждений

Фрегат Hessen (Фото: David Hecker / Getty Images)

Немецкий фрегат Hessen, находящийся в Красном море в составе западной коалиции, противостоящей йеменским хуситам, обстрелял беспилотник одной из стран-союзниц. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле, передает Welt.

По его словам, беспилотник, который немецкие моряки изначально не смогли идентифицировать, был обстрелян утром 28 февраля. Дрон не получил повреждений в результате обстрела.

Представитель Минобороны добавил, что перед обстрелом Hessen запросил все союзные страны и ни одна из них не сообщила о наличии собственного беспилотника в районе боевых действий. Только позже выяснилось, что это был союзный БПЛА, однако чей именно, Штемпфле не уточнил.

Как отмечает Welt, в основном в Красном море действуют американские беспилотники. Газета ссылается на отраслевой портал Augengeradeaus, согласно данным которого атаке подвергся американский дрон типа MQ-9 Reaper, который совершал полет без включенного транспондера для идентификации и без ведома оперативных штабов на военных кораблях других стран.

Фрегат Hessen — третий и последний корабль класса Sachsen, построенный судостроительной Nordseewerke в начале 2000-х. Он принимал участие во многочисленных учениях НАТО, а также входил в состав оперативной морской группы, развернутой в поддержку временных сил ООН в Ливане в 2008 году. В феврале министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Hessen отправился из порта Вильгельмсхафен в Германии для участия в операции союзников в Красном море. По данным Минобороны ФРГ, на борту судна находятся около 240 военных. DPA накануне сообщило, что фрегат отразил первую атаку йеменских мятежников, уничтожив две авиационные цели.

После начала конфликта Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года хуситы объявили о намерении атаковать корабли и суда, связанные с еврейским государством. Однако ударам подверглись также коммерческие суда третьих стран. Все оказались вынуждены выбирать обходные маршруты.



С декабря международная коалиция во главе с США объявила о проведении в регионе операции «Страж процветания» в целях обеспечения безопасности судов. С тех пор авиация союзников неоднократно атаковала военные объекты хуситов на территории Йемена.