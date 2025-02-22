Экс-помощник госсекретаря раскрыл выбор Украины между «плохим» и «худшим»

Украина может столкнуться с двумя сценариями урегулирования: «плохим» станет вариант с соглашением, по которому США получат доступ к ресурсам, а «худшим» — дополнительные «уступки» Москве, считает полковник США в отставке Гэньярд

Украина после переговоров США и России оказалась в «неудобном» положении, заявил бывший заместитель помощника госсекретаря США, полковник морской пехоты США в отставке, военный аналитик Стив Гэньярд в комментарии ABC News.

«Они (украинская сторона. — РБК) видят, что США, возможно, определяют их судьбу, и эта судьба прямо сейчас, похоже, представляет собой выбор между плохим и еще худшим», — сказал он.

По мнению Гэньярда, «плохим» станет соглашение, по которому Киев предоставит Вашингтону доступ к своим полезным ископаемым, что будет означать «невоенное присутствие» США на Украине, «что, как можно подумать, могло бы стать сдерживающим фактором для русских». «Худшим» для Украины вариантом будет тот, при котором США «уступят любым требованиям» России, чтобы улучшить двусторонние отношения, «что, по-видимому, является ключевым принципом администрации [Дональда] Трампа», — считает полковник в отставке.

На данный момент лучшее, на что может надеяться Киев, по словам Гэньярда, — сохранение части своих территорий и контроль России над взятыми ею землями. Он предполагает, что будут и «другие гарантии», о которых США договорятся с Россией, в частности, отказ Украины от вступления в НАТО.

«Лучшее, на что украинцы могут надеяться в настоящее время, если ничего больше не изменится, — это урегулирование, которое им будет предоставят и которое является своего рода свершившимся фактом, с которым им придется смириться. И это будет означать потерю территории, это означает, что у них будет своего рода демилитаризованная зона вдоль их границы с Россией. Но это, безусловно, лучше, чем то, что российские войска снова войдут и дойдут до самого Киева», — подчеркивает Гэньярд.

Он также отметил, что на то, как будет выглядеть урегулирование, также влияет отстранение Европы от переговорного процесса. По мнению Гэньярда, Украина надеется, что ЕС «по крайней мере окажет им некоторую поддержку в переговорах», однако «прямо сейчас это не кажется очевидным».

12 февраля президент США поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. 18 февраля делегации Москвы и Вашингтона встретились в Эр-Рияде, где стороны достигли договоренности восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне. Также они обменялись мнениями по ситуации на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский выразил недовольство «вежливым» характером диалога Москвы и Вашингтона. Он также неоднократно подчеркивал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить при участии Киева. На участии в переговорах настаивали и в Европе.

На этом фоне отношения между США и Украиной резко ухудшились. Трамп заявил, что присутствие Зеленского на переговорах необязательно. Американский президент обвиняет Киев в срыве соглашения об обмене украинских полезных ископаемых на продолжение военной помощи от США и компенсацию предоставленной поддержки. Объем сделки американский президент оценил в $500 млрд. Зеленский пояснял, что предложенный Вашингтоном вариант сделки не учитывает гарантии безопасности Украины.

Трамп пригрозил Киеву проблемами в случае отказа от соглашения. По данным Reuters, речь может идти в том числе об отключении спутниковой связи Starlink, которую используют украинские военные для коммуникации и навигации беспилотников.