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Путин приехал на взлетную полосу авиазавода в Казани для полета на Ту-160

Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода для полета на Ту-160М
Владимир Путин (пятый слева) во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Владимир Путин (пятый слева) во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени С.П. Горбунова, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М, сообщил президентский пул журналистов.

За день до этого Путин осмотрел такой самолет в цеху завода, поднялся в кабину самолета и сел за штурвал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что полет Путина на Ту-160М продлится до 40 минут, его маршрут — военная тайна. Он уточнил, что президент принял решение полететь на ракетоносце после посещения завода.

В прошлый раз глава государства управлял Ту-160 в августе 2005 года. Тогда он рассказал журналистам, что это был не просто полет, а испытание крылатой ракеты дальнего радиуса действия.

21 февраля Путин посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. Он зашел в один из новых цехов и осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Эти самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются частью «ядерной триады» России.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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